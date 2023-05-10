〈2023資安大會〉遠傳子公司數聯資安看好政府投資額增加 今年營運雙位數成長

年度資安盛會「CYBERSEC 2023 臺灣資安大會」登場，遠傳 (4904-TW) 攜手子公司數聯資安以「打造企業數位韌性，資安內化再晉級」為題參展，數聯資安總經理李明憲今 (10) 日表示，隨著政府、金管會擴大要求企業資安規範，帶動產業投入資安預算增加，也為公司帶來成長動能，看好今年營收、獲利有望雙位數成長。

李明憲說，這幾年政府積極推動資安產業，去年金管會開始要求有獲利的上市櫃公司，都要符合資安指引與規範，強化資安領域，因此當公部門的關鍵基礎設施投入更多預算在資安，也推動資安產業成長力道。

除了公部門外，高科技產業為了保護研發、IP 等，近年也積極增加資安的支出，根據研調機構資料顯示，資安產業產值年複合成長率達 10%。

數聯資安營收比重方面，公部門占 40%；金融、電信、醫療、交通等關鍵基礎設施占 40%；一般企業占 20%。去年全年營收約 5 億元，預期今年在公部門與關鍵基礎設施對資安需求強勁下，今年營收力拚 6 億元，每股純益有望優於去年的 1 元。

李明憲提到，事實上，目前許多資安案件較於零散，光是從旗下解決方案過去一個月來偵測到的資安警訊就超過千次，因此如何把零散的資訊轉換成儀表板，客戶可以清楚解決問題，也成為目前重要議題。

遠傳發揮 IT 專長，提供「3D 雲地監控治理平台」解決方案，藉由雲地跨類統整，達成端到端的全面監控、跨單位協同作業、OP 高效維運，能高效解決問題。數聯資安「NG SOC 次世代戰情中心」以大數據結合情資平台，並由多源關聯即時偵測、交叉比對分析，大幅提升威脅事件識別精準率與事件應變效率。