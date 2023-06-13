〈能源盤後〉市場聚焦Fed會議 WTI再次跌破70美元 Brent摔至一年半低點

原油期貨價格周一 (12 日) 收低，全球基準 Brent 原油期貨價格創 2021 年 12 月以來的最低收盤價，係因美國聯準會(Fed) 本周將召開為期兩日的政策會議，此間能源需求前景成為關注焦點。

能源商品價格

7 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.05 美元或近 4.4%，報每桶 67.12 美元，創 3 月 17 日以來的最低收盤價。

8 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 2.95 美元或 3.9%，報每桶 71.84 美元，創 2021 年 12 月 20 日以來的最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 4.3%，收每加侖 2.48 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.2%，收每加侖 2.31 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.5%，收每百萬 Btu 2.27 美元。。

市場驅動力

Brent 原油期貨價格周一收在約莫一年半以來最低點，而美國基準原油 WTI 期貨價格再次跌破每桶 70 美元價位。

Zaye 資本市場公司投資長 Naeem Aslam 認為，WTI 原油期貨價格跌破 70 美元關鍵價位令 OPEC 感到不安，而該組織此前甫宣布大幅減產，且該減產的份額全部由沙烏地阿拉伯承擔。

OPEC + 在 6 月初的會議上將先前商定的減產措施延續至 2024 年底，而沙烏地阿拉伯自願將自身 7 月石油日產量再減少 100 萬桶。

Aslam 表示，石油交易商持續擔憂需求情況，並希望中國石油需求的復甦能重新發揮作用，「目前為止，中國經濟數據一直呈現低迷，這正削弱石油需求，而 OPEC 正在盡最大努力維持石油供應。」

與此同時，高盛將對 12 月 Brent 原油價格的預期下調近 10%，部分係因伊朗和俄羅斯等受制裁經濟體的供應高於預期。

WTI 上周下跌 2.2%，而 Brent 原油下跌 1.8%，上周初因沙烏地阿拉伯宣布 7 月自願擴大減產後帶來的漲幅很快消退，被市場對需求的擔憂情緒給取代。



本周市場焦點落在 Fed 上。Fed 在經過一連串快速升息後，聯邦基金利率自去年 3 月接近零的水準升至目前 5% 至 5.25 的區間，如今市場預期 Fed 可能會維持利率不變。然而，Fed 決策者預計會發出進一步升息的訊號以持續拉低通膨。

ActivTrades 高級分析師 Ricardo Evangelista 表示，如果 Fed 如眾人現下預期那樣，暗示今年稍晚會進一步升息，那麼油價可能進一步下跌，這係因原油以美元計價，美元走強意味著每桶原油名義上價值下降。

此外，他認為，Fed 若持續執意收緊貨幣政策來對抗高通膨，最終將實現目標，但副作用就是經濟放緩。這是「Fed 驅動需求下行，從而令油價下行」的觀點之一，而投資者目前低估這觀點。