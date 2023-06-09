中鋼旗下中冠資訊結盟資策會 強化場域資安應用

中鋼 (2002-TW) 旗下中冠資訊今 (9) 日與資策會簽訂「資安即服務生態研發」合作備忘錄，雙方共同創建資安智慧聯防協作機制，提升企業資安防護，建立數位轉型韌性。

中冠表示，與資策會本次合作將鎖定資訊系統 (Information Technology,IT)、運營技術 (Operational Technology,OT) 及通訊技術 (Communication Technology,CT) 等領域。

目前中冠是資策會在南部地區唯一的 IT、OT、CT 之 3T 領域合作夥伴，雙方合作將由中冠與中鋼集團提供良好場域經驗與技術架構，資策會則利用研發技術優勢，共同創建資安智慧聯防協作機制，打造及提供產業界所需的維運環境及服務。

中冠董事長吳金龍表示，中鋼集團將「數位轉型」及「低碳轉型」列為重點工作，近年來積極推動智慧製造，積極引進 5G、AI、雲端服務等新技術，在導入數位服務的同時，強化資安防護，維護產線順利運作，以及保護營業秘密等都是至為重要的任務。

資策會執行長卓政宏表示，AI 與物聯網技術快速發展，未來將面對更嚴峻的資安挑戰，與中冠將加速「資安即服務」研發，並於標準合規管理、新興科技設施檢測、通訊科技設施檢測、漏洞探測、威脅偵防、場域攻防實證、通訊專網管理、安控合規稽核、次世代資安前曕、智慧資安，以及人才訓用合一等技術領域合作。