中國多家中小銀行調降存款利率 會出現新一輪存款降息潮嗎？

在去年大型銀行下調存款利率後，中國河南、湖北、廣東等地多家中小銀行近日也調降存款利率，以提升獲利能力，外界關注中國是否會出現新一輪存款「降息」潮。

據《財聯社》報導，焦作解放農商銀行決定自 4 月 8 日起調整部分人民幣定期存款掛牌利率，1 年、2 年、3 年期定期存款利率調整後為 1.9%、2.4%、2.85%，調整前分別為 2.25%、2.7%、3.3%。

河南新縣農商銀行亦表示，自 4 月 8 日起分別把 1 年期、2 年期、3 年期整存整取定期存款掛牌利率調低至 1.9%、2.4%、2.85%，而調整前利率分別為 2.25%、2.7%、3.3%。

除河南外，其他地區部分銀行近期也調整部分期限定存掛牌利率。例如，廣東澄海農商銀行 4 月 1 日起調整人民幣存款掛牌利率，其中 1 年期、2 年期、3 年期、5 年期整存整取定期存款掛牌利率分別降至 1.95%、2.3%、2.75%、2.78%。

湖北沙洋農商銀行自 4 月 1 日起也調整人民幣存款利率，調整後 1 年、2 年、3 年期定期存款執行年利率分別為 2.15%、2.45%、3.1%。

年初以來，恒丰銀行、烏魯木齊銀行、廣東南澳農商銀行、五大連池農商銀行等多家中小銀行下調存款掛牌利率，近期又有多家中小銀行宣布調降 1 年期、2 年期、3 年期定期存款掛牌利率，引發市場關注存款利率調整，觀察這是否是新一輪「降息」潮的徵兆。

分析師指出，去年 9 月大型銀行下調存款利率後，中小銀行跟進調整，時點和幅度由銀行自主決定。去年 9 月中旬，部分全國性銀行調低存款利率後，去年 9 月下旬、去年 11 月、今年 1 月、今年 4 月多家中小銀行調降存款利率，這種調整主要是中小銀行後續跟進。

廣發證券固收劉郁團隊認為，近期部分農商行下調存款利率，可能仍是在跟進去年 9 月大型銀行存款利率調降，並非新一輪「降息」周期。新一輪存款利率下調，往往是大型銀行先行，而非中小銀行先調。

《彭博》則報導，在中國政府解除防疫措施後，儘管今年經濟活動升溫，且銀行業 1 月核發的新貸款金額，打破歷史紀錄，但分析師仍對該行業的前景持謹慎態度。

Jefferies 金融集團的數據顯示，去年第 4 季國有銀行的放款損失提存前淨營業利益下滑 13%，為 2010 年以來最慘紀錄。 大多數銀行並表示，淨利差正在惡化，今年可能會進一步下降。

中國央行於 2005 年不再直接控制以來，商業銀行在設定自己的利率方面享有一些空間，而央行透過利率自律機制設定利率上下限，仍保持很大影響力。

