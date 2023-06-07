中國拚經濟！國有銀行再出手 將調降存款利率

中國多家國有大型銀行近日將再度下調部分存款利率，涉及人民幣、美元幣種，其中人民幣活期存款利率調降 5 個基點，凸顯北京正努力提振國內經濟。

據《證券時報》報導，周二（6 日）經多方核實，多家國有大型銀行近日將調降部分存款利率，其中人民幣活期存款利率調低 5 個基點，部分定期存款利率下調 10 個基點；美元定期存款根據不同期限和不同規模亦有調降，5 萬美元（含）以上 1 年期定期美元存款利率不高於 4.3%，此前該商品利率最高可達 5% 左右。

《彭博》周二也報導，消息人士說，中國銀行 (601988-CN) 、工商銀行 (01398-HK) 及交通銀行 (601328-CN) 等國有銀行上周被要求調低一系列商品的利率，包括把活期存款下調 5 個基點，至少把三年與五年定期存款利率調降 10 個基點。當局透過央行利率自律機制傳達這項要求，且此要求不具強制性。知情人士表示，銀行業者正在評估上述要求，最快本周就會調整利率。

去年 9 月，部分國有大型銀行、股份行率先下調人民幣存款掛牌利率，隨後部分城商行、農商行跟進下調。目前大型銀行執行的人民幣存款掛牌利率為活期 0.25%、2 年期 2.15%、3 年期 2.6% 及 5 年期 2.65%。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟說：「鑒於美中貨幣政策分歧和貨幣傳導效率較低，中國進一步放鬆貨幣政策的空間有限。而銀行降低存款利率可促使銀行提供更多信用支持，這也代表短期內央行降息的可能性降低。」

光大證券首席金融業分析師王一峰表示，2023 年開年以來，經濟復甦疲弱，居民消費和企業投資意願較低，企業與居民存款繼續出現明顯定期化特徵。對指標性銀行而言，受存款定期化拖累更為明顯。目前核心存款長端利率水準顯著高於市場利率，調整利率的必要性增強。

經濟學家並認為，大型銀行調降存款利率，將有望提振資本市場，為市場帶來增量資金。對銀行而言，存款利率下調將降低銀行負債成本，擴大息差，強化銀行獲利能力，改善銀行基本面預期。此外，近期「中特估」對低估值高股息個股催化，銀行股有望繼續受到市場青睞。

對儲戶而言，銀行調低存款利率，將降低企業和民眾的儲蓄意願，強化「存款搬家」現象，民眾可能把存款資金轉移至消費、投資等領域。