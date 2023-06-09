CNN：葉倫告訴美企高層 美國希望與中國合作處理迫切全球挑戰

CNN 引述知情人士報導，美國財長葉倫周四 (8 日) 在與企業領袖的一場閉門會議中，強調美國希望與中國就迫切的全球挑戰合作，顯示美國官員努力降低美中之間的緊張熱度。

葉倫在這場在華府的會議，會晤了美中貿易全國委員會 (US-China Business Council, USCBC) 的成員。該組織旨在推動美中經貿往來，由超過 270 家美企組成，成員多為跨國企業高層，例如聯邦快遞 (FDX-US)、百事可樂 (PEP-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、福特汽車 (F-US)。

美國商業界和兩黨議員都曾對中國的貿易行為提出警示，包括竊取智慧財產權。

知情人士透露，在會中，葉倫強調美中雙邊貿易和投資的重要性，同時坦承要進入中國廣大市場有障礙，也對北京使用非市場工具感到擔憂。

USCBC 向 CNN 表示，葉倫談話結束後，企業領袖另和中國駐美大使謝峰會面。

USCBC 主席 Craig Allen 發布聲明說：「在各別會議裡，我們討論了確保美中商業關係具備生產力的重要性。在這個非常重要的時刻，這些對話促成兩國之間更多了解，我們感謝兩方提供的洞見和觀點。」

根據報導，葉倫向企業領袖說，美國對中國的經濟策略仍聚焦在不只有尋求氣候變遷等全球挑戰的合作上，也試圖讓中國遵守國際貿易規則，並積極因應國家安全和人權議題。

葉倫 4 月演說時曾表示，美國和中國雖然有歧異，但兩者「可以，也需要找到彼此共存的方法」，「一個持續成長且遵守國際規則的中國，對美國和全世界都有好處。」

美中關係之前因為高空氣球偵查事件而緊張，直到近期才有緩和跡象，國務卿布林肯 (Anthony Blinken) 據悉即將訪中，Politico 周四報導，時間最快就在下個禮拜。

美國財政部副部長 Jay Schambaugh 上周曾與謝峰開會，財政部當時描述，雙方的會議「坦率、有建設性，是努力保持開放溝通的一環」。

在此同時，美國多家企業執行長上周訪問中國，包括特斯拉 (TSLA-US) 的馬斯克、星巴克 (SBUX-US) 的 Laxman Narasimhan 和摩根大通 (JPM-US) 的戴蒙。

戴蒙上周訪中後與眾議院民主黨人閉門餐敘，據說在席間對美國經濟在世界舞台的地位表達樂觀之意。他說：「美國狀況非常好，中國並非十呎高的巨人。我們有著世界上前所未見、最為繁榮的經濟。」