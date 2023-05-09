〈世芯法說〉Q2起毛利率回升 全年營收估達標 明年再戰10億美元新高

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (9) 日召開法說會，總經理沈翔霖表示，受惠北美客戶 AI 晶片量產動能持續爬升，第二季營收將再優於上季，且因認列委託設計 (NRE) 案件，毛利率將回升，看好今年營收可達 8 億美元的目標，並預期明年將進一步挑戰 10 億美元。

世芯第一季因 NRE 營收比重顯著下降，毛利率僅 21%，遠低市場預期，對此，世芯 - KY 強調，毛利率自第二季起將逐季回升，全年 NRE 營收比重將超過 30%，全年毛利率維持 27-29% 的目標。

沈翔霖指出，歷經幾個月過去，此次營運看法較上季更樂觀，預期今年營收可輕鬆超過 8 億美元；世芯 - KY 今日也公布 4 月營收，達 26.08 億元，續創歷史新高，月增 2.24%，年增 185.5%，累計前 4 月營收 83.21 億元，年增 135.71%。

展望後市，沈翔霖看好，目前除北美大客戶外，也與多家客戶洽談新案件，包括知名 Hyperscaller 業者微軟 (MSFT-US)、谷歌 (GOOG-US) 與 META(META-US) 等，還有汽車案件，預計新案將在 2024 年開始貢獻營收，長期營收年複合成長率目標為 20%。

沈翔霖補充，目前客戶持續往 5 奈米製程移動，單案金額貢獻大，且今年開始將會有來自 3 奈米相關案件的營收貢獻，重申高效能運算 (HPC) 與車用將是未來主要成長動能。

因應地緣政治風險加劇，世芯 - KY 也被客戶要求在非中國區建立設計團隊，沈翔霖指出，公司持續分散工程資源，包括日本、台灣與東南亞地區，目前已預計在馬來西亞建置設計團隊。