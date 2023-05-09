〈世芯法說〉Q1毛利率下探四年多低點 EPS 8.09元仍創高

ASIC 業者世芯 - KY(3661-TW) 今 (9) 日召開法說會，並公布第一季財報，受委託設計 (NRE) 營收比重下滑，毛利率降至 21%，下探四年多來新低，但在量產業績大幅貢獻營收下，稅後純益達 5.82 億元，每股稅後純益 8.09 元，雙創歷史新高。

世芯 - KY 第一季營收 57.16 億元，季增 24.75%，年增 118.42%，毛利率 20.97%，季減 6.53 個百分點，年減 17.58 個百分點，營益率 11.13%，季減 2.55 個百分點，年減 9.79 個百分點，稅後純益 5.82 億元，季增 13.23%，年增 29.62%，每股稅後純益 8.09 元。

世芯 - KY 財務長王德善表示，由於 NRE 過往營收比重約莫 40%，但第一季僅 20% 以下，在產品組合變化下，毛利率創下四年多來新低，但隨著本季 NRE 營收復甦，毛利率將優於上季，全年目標維持 27-29%。

細分各應用，世芯 - KY 第一季仍以 HPC 為主、營收比重達 81%，消費性 10%，網通 1%，利基型應用 7%；以地區別區分，亞洲地區 7%，北美地區 63%，其他 25%、日本約 5%。