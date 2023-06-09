王力宏演唱會明開唱 寬魚國際透露後續還有一波商演

全球疫後瘋文創，寬魚國際 (6101-TW) 明 (10) 日即將在曼谷國際貿易展覽中心 Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Banga 主辦「ONE Leehom Wang 一個王力宏演唱會」，未演先轟動，除當地華人瘋搶，泰國民眾也加入搶票，門票瞬間秒殺，粉絲要求加場的聲音不絕。

寬魚海內外演藝活動報佳音，以完美的表演內容獲得各地民眾高度迴響，首季包括天后張惠妹、人氣天團頑童 MJ116、全能天后 Ella 等音樂、電影、演唱會人氣報棚，如今王力宏演唱會又在泰國引起萬人空巷盛況，是正港的「台灣文創之光」，檔檔火紅，預料將繳出漂亮的營運成績單。

曼谷街頭已可見大量的王力宏演唱會看板廣告，延續今年 1 月 19 日在美國拉斯維加斯的座無虛席與一致好評，本周六將登場的力宏演唱會曼谷站，票房也開出紅盤；王力宏此次也邀好友泰國吉他之神 Jack Thammarat 助陣，演唱會一票難求，向隅的觀眾不斷敲碗要求加場。

寬魚執行長邱瓈寬表達抱歉之餘，解釋礙於場地關係，這次曼谷的演出無法加場，暫時只能當作是僅此一次的「ONE 一個」曼谷站紀念版吧，不過也暗示來日方長、精彩可期，在未來的日子，很快在亞洲想見就能相見，大家敬請期待，透露後續還有一波波國際商演。

寬魚並釋出縮時攝影影片，讓粉絲可以提前一睹巨星風采，影片中可見到王力宏在練習之餘，認真的為每一張泰國站海報簽名。

針對王力宏的近況，邱瓈寬說，王力宏最近忙著運動與練習樂器，尤其這次曼谷站將會用全新的樂器 Harpejji 演奏新歌包括《ONE 一個》等，需要更多排練，他自己覺得做實事比較重要，就是專注在音樂，其他的沒有時間留意。

至於 Podcast，邱瓈寬透露，寬魚也正考慮各種文創內容，文化策展是其中之一、Podcasts 也是選項之一，如果真的做節目，應該會有人感興趣吧？我可以說說好吃的，或是電影？電影或美食就可以很療癒心靈啊。

邱瓈寬也強調一直留意各種不同的 Podcast，像最近就留意到有人在 Podcast 分享一部自編自導自演的作品，即是分享電影『美麗人生』，但如果由我來做的話，依我的風格，大概就不會引經據典，也不會有什麼文案劇本，可以很白話文，很容易懂。

ONE Leehom Wang 一個王力宏演唱會明日將在曼谷國際貿易展覽中心 Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC) Banga 安可演出，未來在亞洲其他地區如何規劃，將是寬魚今年下半年業績一大亮點。