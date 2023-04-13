寬魚國際主辦王力宏曼谷演唱會 萬人搶購門票火速完售

文創股寬魚國際 (6101-TW)主辦的王力宏《ONE Leehom Wang 一個王力宏》曼谷演唱會，昨 (12) 日晚間開售，吸引同時萬人在線，門票火速完售，將為寬魚第二季業績再添強勁動能。

王力宏《ONE Leehom Wang 一個王力宏》曼谷演唱會在泰國「潑水節」前夕開賣，世界各地歌迷算好時差，湧入搶購，同時數萬人在線，系統無法消化，數度當機，演唱會門票火速完售，網路上已有跪求加場的聲音。

此次王力宏《ONE Leehom Wang 一個王力宏》曼谷演唱會由寬魚國際與泰國 Newbie Media 共同主辦。據悉，當地主辦方更換新系統，本是有備而來，沒想到歌迷購票踴躍，新系統也無法負荷。

王力宏曼谷演唱會將於 6 月 10 日登場，為其首度在曼谷開唱，也是演唱會的亞洲首站。為了這次曼谷演出，王力宏勤練樂器，曲目也會調整，並特別訂製全新樂器 Harpejji，在演唱會上會公開首次演奏，這也是華人首次演出的樂器，此次演唱會也特別邀請「泰國吉他之神」Jack Thammarat 助陣。

寬魚國際 3 月底起音樂、電影、演唱會陸續接棒登場，包括天后張惠妹、人氣天團頑童 MJ116、「全能天后」Ella、「金曲歌王」王力宏齊力助陣，執行長邱瓈寬表示，目前已拍板三大巨星相關活動，第二季檔期已全滿。

