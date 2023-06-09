〈台股盤前要聞〉台股重挫失守五日線、新光金經營權恐變天 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。台股連日上漲後，昨 (8) 日在獲利了結賣壓出籠下，一度重挫超過 200 點，終場下跌 188.79 點，收 16733.69 點，失守五日線；新光金將在今 (9) 日召開股東會進行董事改選，公司派與改革派的經營權之爭激戰，改革派可望拿下 2/3 席次，新光金變天恐怕已成局。以下是今日必看重要財經新聞。

獲利了結賣壓出籠 台股下挫 188 點收 16733 點 失守五日線

台股連日上漲後，昨 (8) 日在獲利了結賣壓出籠下，大盤開低走低，一度重挫超過 200 點，終場跌幅些微收斂，下跌 188.79 點，收在 16733.69 點，失守五日線，成交量達 3030 億元，較昨日放大。閱讀全文...

新光金電子投票結果出爐！公司派大勝 但改革派取得經營權在望

新光金 (2888-TW) 將在今 (9) 日召開股東會進行董事改選，公司派與改革派的經營權之爭激戰，電子投票結果今日下午出爐，根據電子投票結果，改革派僅拿下 1 席獨董，不過，這未算入委託書徵求結果與自有持股，加計後，改革派則可望拿下 2/3 席次，新光金變天恐怕已成局。閱讀全文...

台積電先進封測六廠啟用 為首座 3DFabric 全方位自動化廠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨 (8) 日宣布先進封測六廠正式啟用，成為台積電第一座實現 3DFabric 整合前段至後段製程暨測試服務的全方位 (All-in-one) 自動化先進封測廠，同時為 TSMC-SoIC(系統整合晶片) 製程技術量產做好準備。閱讀全文...

AI 伺服器貢獻有限 外資下調信驊評等與目標價

外資昨 (8) 日出具報告指出，市場看好 AI 將帶動信驊 (5274-TW) 伺服器 BMC 需求，但現階段股價已大幅反映未來潛力，且短期雲端供應商因轉向投資 AI 伺服器，也可能壓抑下半年 BMC 需求，因此將信驊評等調降至中立，目標價也自 3200 元砍至 2945 元。閱讀全文...

PC 出貨回溫 宏碁 5 月營收 180.84 億元月增 30%

宏碁 (2353-TW) 昨 (8) 日公布 5 月營收 180.84 億元，月增 30.8%，年減 18.46%，5 月非電腦及顯示器營收佔 29.9%；累積前五月營收為 843.73 億元，年減 29.56%，非電腦及顯示器事業營收佔 30.5%。閱讀全文...