寬魚國際推新電影 劉德華睽違八年再出演國片

寬魚國際 (6101-TW) 即將在本月 27 日上映鉅型玩命飆速電影《速命道》，影帝劉德華也特別出演，為相隔 8 年後再次出演台灣出品的電影。

劉德華表示，聽到《速命道》計畫時，馬上點頭支持，且非常欣賞導演對電影的熱情以及對細節的追求，相信這部片會讓觀眾感受到無比誠意。

寬魚國際也公布《速命道》最新款海報，與先前發布的海報比較，此次金字塔頂端的空位就是留給影帝劉德華；電影《速命道》由寬銀慕電影製作有限公司出品、寬魚國際股份有限公司全球發行。

《速命道》是新晉導演柯有謙籌備多時的電影處女作，哥哥柯有倫除演出外，也是共同編劇，電影排在今年上映，除解封外，主要是柯受良逝世 20 週年，如今幼子柯有謙、長子柯有倫兄弟聯手，導編演這部賽車題材的電影，可謂衣缽傳承，更添一重意義。

監製邱瓈寬表示，柯受良是大家的好朋友，非常感謝劉德華情義相挺，一口答應特別演出，尤其柯受良當年飛越黃河的創舉，如今依然無人能及，柯家兄弟此次選擇用「飛車」映像致敬自己的父親，瞬間永恆，感到很欣慰。

電影裡劉德華飾演的是一代車神，與現實的黑哥如同跨時空合作，意義非凡，且劉德華與柯受良淵源甚早，一起拍過電影與合唱金曲《笨小孩》，因此得知柯有謙籌備《速命道》，劉德華很阿莎力一口就答應特別演出。

電影也請到瘦子、Ella 分別擔任男主角與女主角，也讓頑童 MJ116 首次在大銀幕合體演出，並合體演唱電影同名主題曲《速命道》，為團體 2019 年宣布單飛不解散後的難得合體。

此外，電影也邀請天后張惠妹音樂加盟，三年來全新單曲《離別總是那麼突然》，為電影主題曲，透過黃韻玲作曲兼製作、kwan 與李焯雄的詞，巧妙揉合劉德華角色複雜的情感，加上張惠妹細膩演繹，無預警推出即空降排行榜冠軍。