三大巨星助陣 寬魚國際Q2檔期已全滿

文創股寬魚國際 (6101-TW)3 月底起音樂、電影、演唱會陸續接棒登場，包括天后張惠妹、人氣天團頑童 MJ116、「全能天后」Ella、「金曲歌王」王力宏齊力助陣，執行長邱瓈寬表示，目前已拍板三大巨星相關活動，第二季檔期已全滿。

寬魚搶攻疫後解封商機有成，今年 1 月營收衝上 2.05 億元，創新高，年增逾 40 倍；前 2 月累計營收 2.31 億元，年增 4.65 倍，也寫下歷年同期新高。第二季乘勝追擊，三大強檔演出可望再衝一波業績。

邱瓈寬表示，寬魚今年首季繳出不錯成績單，近期再接再厲，第二季檔期幾乎全滿，要以最精彩的文創內容回饋支持者，並謀求股東最大福利。

張惠妹 3 月 31 日將於高雄巨蛋舉辦的《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》，寬魚 3 月 24 日提前於各大數位平台，獨家發行阿妹 3 年以來首發、透過金曲獎得主夢幻陣容打造的單曲《離別總是那麼突然》，由黃韻玲作曲兼製作、kwan 與李焯雄作詞，單曲一上架即空降排行榜冠軍。

值得一提的是，寬魚國際也已取得阿妹新歌版權，除先前已經取得的天王天后，如郭富城、蔡依林、梁詠琪等歌曲版權外，歌曲版權庫再添一員猛將。

寬魚國際轉戰電影也有所收穫，延續先前《大尾鱸鰻 1 &2》成功經驗，取得全球發行權的電影《速命道》將於 4 月 27 日上映，以熱血尬車飆速為主題，「行走費洛蒙」瘦子 E.SO 首次出演男主角，與 Ella 陳嘉樺搭檔演出，前導預告創下超過 300 萬人次觀看，堪稱上半年最受期待電影。

張惠妹《離別總是那麼突然》單曲也是電影《速命道》主題曲，除張惠妹音樂加持，也讓頑童 MJ116 2019 年以來首度重新合體主演，並主唱同名主題曲《速命道》。

演唱會方面，延續 1 月在美國拉斯維加斯主辦的《ONE Leehom Wang 一個王力宏》演唱會氣勢，寬魚將在泰國曼谷再主辦曼谷版《ONE Leehom Wang 一個王力宏》，並邀請其好友、有泰國「吉他之神」美譽的 Jack Thammarat 助陣。

法人指出，寬魚國際近期火力全開，音樂、電影、演唱會三箭齊發，每一項內容卡司都由巨星擔綱，也為後續業績成長增添想像空間。