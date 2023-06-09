〈台股盤前〉類股輪動格局下 大盤高檔震盪走勢在今可望向上

台北股市 8 日收盤加權股價指數下挫 188.79 點，成交值仍 3085 億元主要是權值股及原有電子強勢股的漲多拉回，市場專家指出，台北股在高檔震盪整理，資金在半導體、觀光、重電及 AI 概念之間輪動趨勢不變，且指數在今 (9) 日可望有震盪向上走勢出現。

證券分析師黃漢成指出，台股仍處於高檔震盪整理格局，以昨日到今晨的整體全球金融局勢來看，雖然台股指加權股價數下跌，外資在台股賣超近 167 億元，但匯率並未明顯走貶、亞洲股市也沒有下跌，同時今晨收盤的美股指數齊揚，跡象顯示，昨日逢高調節的賣盤，將成為今天買盤的重要主力。

黃漢成指出，資金在台北股市於電子、觀光、重電及 AI 概念之間輪動趨勢不變，雖然觀光及旅遊個股的漲幅已高，但由其已經發布的營收數據來看，第二季的獲利實績也將成股價的重要支撐。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股集中市場指數昨日出現拉回，收盤指數報 16733.69 點，已摜破 5 日，目前先看 10 日線的支撐力道。

就今晨的美股數據來看，美股道瓊指數上漲 168.59 點，或 0.5%，收 33,833.61 點。那斯達克指數上漲 133.63 點，或 1.02%，收 13,238.52 點。標普 500 指數上漲 26.41 點，或 0.62%，收 4,293.93 點。費城半導體指數上漲 37.14 點，或 1.07%，收 3,514.32 點。台股 ADR 僅台積電 (2330-TW) 收黑。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.35%。

就市場重要消息來看，高力 (8996-TW) 受惠氫燃料電池製造商 Bloom Energy 訂單升溫，拉貨力道大增挹注業績提升效應明顯， 5 月營收以 4.87 億元創新高，較去年同期大增 1.16 倍，由於 Bloom Energy 的拉貨力道可望延續到 6 月，也將有利於大幅推升 2023 年第二季營收續創新高。高力 2023 年 5 月營收跳躍成長到 4.87 億元，月增 35.01%，年增 1.16 倍，2023 年前 5 月營收爲 18.17 億元，年增達 92.44%

欣興 (3037-TW)2023 年 5 月營收爲 85.98 億元，月增 2.74%，年減 29.36%，累計前 5 月營收 435.33 億元，年減 19.42%，外資今天大舉反手賣超台股近 167 億元的同時，欣興也遭三大法人賣超 9362 張。