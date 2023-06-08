〈台股盤中〉科技股轉弱大盤跌逾百點 資金移往觀光、航運

台北股市今 (8) 日盤中加權受領指數下挫逾百點，主要是權值股及電子強勢股的漲多拉回，在預期疫情解封、暑假將至的心態改由觀光、餐飲、航運領軍，盤中電子主帥台積電 (2330-TW) 下跌、高價電子的信驊 (5274-TW) 跌停，都顯示市場資金的移轉跡象。

觀光類股今天盤中漲幅高達 2.4%，但在占指數權重不高之下，盤中加權指數仍下跌超過 100 點，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股雖然集中市場指數出現拉回，目前先看 10 日線 16677 點的支撐力道。

證券分析師黃漢成指出，台股在高檔震盪整理，資金在電子、觀光、重電及 AI 概念之間輪動趨勢不變。

台股今天集中市場加權股價指數由 16864.18 點開出，最低 16805.08 點，最高 16899.51 點，預估全場成交值 3103 億元。

市場資金往台股的旅遊概念股如山富 (2743-TW)、五福 (2745-TW)、鳳凰 (5706-TW) 等旅行業移動。

在貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 及陽明 (2609-TW) 股價都強力表態，其中萬海漲幅逾 4%。

今天盤中 ABF 類股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 同步走跌，其中並以欣興早盤股價跌逾 4% 最大。