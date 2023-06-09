〈台股盤中〉電子重振雄風、傳金助攻 指數攻上16800點重回5日線

美股四大指數同步收紅，台股今 (9) 日在電子族群帶動下，加上金融、汽車、造紙等傳產股助陣，帶動指數盤中大漲逾百點攻上 16800 點關卡，重新收復 5 日線失土，指數高點觸及 16883 點。

資金重回電子股點燃台股多頭氣勢，晶圓雙雄中台積電 (2330-TW) 在買單敲進下盤中漲逾 1%，聯電 (2303-TW) 也在平盤上整理，電子權值股走揚帶動大盤盤中大漲逾 150 點，突破 16800 點。

AI 概念股中的創意 (3443-TW)、和碩 (4938-TW)、精誠 (6214-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、智邦 (2345-TW) 今天在買單敲進激勵盤中股價同步上漲。

電腦族群中華擎 (3515-TW) 盤中攻上漲停、廣達 (2382-TW)、技嘉 (2376-TW) 盤中強漲逾 8%，映泰 (2399-TW)、緯創 (3231-TW)、勤誠 (8210-TW)、建碁 (3046-TW) 盤中大漲逾 5%。

汽車類股中宏旭 - KY(2243-TW) 盤中在買單敲進下大漲逾 8%，三陽工業 (2206-TW)、智伸科 (4551-TW)、怡利電 (2497-TW)、麗清 (3346-TW)、英利 - KY(2239-TW)、帝寶 (6605-TW)、瑞利 (1512-TW) 等也是買單追捧重點。

造紙股中包括士紙 (1903-TW) 大漲逾 6%、永豐餘 (1907-TW)、正隆 (1904-TW)、華紙 (1905-TW) 也是買盤追逐標的。

金控股中的中信金 (2891-TW) 盤中大漲 2% 以上、台新金 (2887-TW) 盤中也有 1% 以上漲幅，國票金 (2889-TW)、兆豐金 (2886-TW)、富邦金 (2881-TW)、永豐金 (2890-TW)、新光金 (2888-TW) 則全在平盤上整理。