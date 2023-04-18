信驊林鴻明勇於創業 獲頒潘文淵文教基金會ERSO AWARD

股王信驊 (5274-TW) 董事長林鴻明今 (18) 日在 2023 年國際超大型積體電路技術研討會 (VLSI) 獲頒潘文淵文教基金會 ERSO Award，並在會後回答公司成為股王的心路歷程。

對於信驊成為台股股王，林鴻明指出，相比其他 IC 設計公司，信驊走比較不一樣的路，不斷追求創新，且領先市場產品，最後取得高毛利成果，並獲得資本市場認同，強調信驊是個示範，也期盼可以影響其他科技公司勇敢走出不一樣的路，更加創新，創造更高毛利及價值。

ERSO Award 由潘文淵文教基金會舉辦，主要用於表彰臺灣半導體、電子、資通訊、光電及顯示等產業有傑出貢獻人士；董事長史欽泰表示，ERSO Award 今年已然邁入第 17 年，共計表彰 55 位臺灣產業傑出領導人，期望延續科技人才開創產業的精神，帶動科技創新發展。

基金會肯定林鴻明勇於挑戰開啟創業之路，除成立信驊專注在晶片研發利基市場，更讓信驊成為全球第一大遠端伺服器管理晶片供應商，並將產品線擴及影像晶片領域，期望林鴻明先生未來能夠持續為臺灣半導體產業帶來更緊密的國際影響力。

今年 ERSO Award 得獎人包括信驊董事長暨總經理林鴻明、元太 (8069-TW) 董事長李政昊、玩美移動創辦人暨 CEO 張華禎三位傑出企業領導人，表揚得獎人在半導體、行動聯網、以及光電領域的貢獻卓著。

林鴻明表示，信驊今日成果來自於 18 年前敢於投入全新領域，也期許所有科技創業者能夠無畏挑戰勇於創新，發揮卓越才能，幫助臺灣的半導體產業發揚光大。

林鴻明投入半導體產業超過 30 年，率領信驊以核心技術發展高附加價值產品及創新應用，憑藉著強健的企業韌性締造營運新里程碑，信驊成立 18 年以來營收獲利每年連續成長。

因應 AI 運算、高效能運算以及沉浸式多元運用等趨勢，信驊將持續發揮研發實力，以平台綜效拓展產品應用深度及廣度，同步發展雲端企業解決方案及智慧 AV 解決方案，聚焦核心研發與人才培育，帶領信驊邁向下一階段永續成長。

針對雲端企業解決方案，除原先遠端伺服器管理晶片 (BMC) 外，信驊已經朝 PFR 安全性晶片 (Platform Firmware Resilience) 及 BIC 橋接晶片 (Bridge IC) 多元發展。

而 360 度智慧 AV 解決方案則聚焦虛擬化智慧工廠應用，達成遠端虛擬巡檢及維護，並可提升移動及管理效率，創造智慧工廠自動化無人化的全新體驗，未來將朝向數位分身 (Digital Twin)、無人巡檢、虛擬城市、虛擬教育以及虛擬娛樂等多角化發展，持續發掘無限潛在可能性。