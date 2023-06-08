轉型搶攻AI商機+漂亮技術面買點=股價創新高？

本週台股再度創波段新高，OTC 指數也順利在站上頸線後突破前高，整體盤面氣氛可說是十分熱絡，筆者近期追蹤 AI 相關標的大多也能續創波段新高，顯示此波行情十分強勢，應多留意這波題材與企業新訂單相關機會。

今天來看 6125 廣運

廣運是以自動化系統、太陽能電池為主要營運產品，到了 2021 年，其整廠自動化物流系統才躍居最大比重業務，過去多以太陽能電池為大宗，顯示兩年前開始廣運在經營上陸續轉型向自動化系統、設備廠。

從經營項目、族群分類來看，廣運看起來都跟 AI 搭不上邊，最主要就是近幾年開始積極發展熱傳事業，並在這次 COMPUTEX 上，與工研院、其陽合作展出的新散熱技術「雙相浸沒式冷卻系統」可以解決「單相浸沒式冷卻系統」散熱功率跟不上 AI 伺服器所需的問題，突破高效能運算所需高功率要求，有機會成為高效能運算中，相當優秀的散熱解決方案。

往往新產業趨勢、新產品、新技術等想像，很有機會使科技股吸引市場關注，走出大波段行情，此次廣運藉由這項散熱技術成功成為市場焦點，短期股價表現十分強勁。

有趣的一點，雖然廣運在 2018 年就成立熱傳事業部，但在年報上的計劃開發之新商品 (服務) 資訊中，是在 2021 年才有了熱傳事業部，其中包含 CDU 液冷監控主機、高效能液冷機櫃、浸沒式液冷系統、液冷配方水、介電液、水冷板。這次就是藉著浸沒式液冷系統的幫助使其股價創下歷史新高。

而在 2020 年，計畫開發之新產品中主要是以太陽能電池模組 / 系統自動化生產線、TFT G8～G10 自動化生產線為主，顯示確實在 2021 年，不論是開發項目或營運比重上，皆見到廣運有較積極的轉型動作。而新技術對廣運營運貢獻不會太快顯現，但其 5 月營收也在智慧製造需求強勁，訂單暢旺下，也是創下了 2021 年來新高，顯示除了題材以外的部分也有基本面利多支撐。

再來看到一個技術分析派應該會很喜歡的訊號，就是 6/1 廣運股價在創下波段新高後，向下回測了 4 月、5 月的前高，不論是從 K 棒的測試前高支撐，或是波浪理論的第 2 波下跌浪未跌破第 1 波上漲浪的高點，都是一個很值得嘗試的多方訊號，後續股價也順利在此訊號出現後，連拉兩根漲停板。顯示題材 + 技術面雙重利多加持下，有機會出現相當漂亮的進場機會。

後續方向來看，強勢股短線震盪在所難免，但在股價創下歷史新高後，有望順著此營運成功轉型的想像空間使股價走勢更上一層的格局，中長期表現值得期待。

（撰文者：永誠資產管理處 分析師 江太壹）

60 秒測試你的理財天賦有幾分？

▶點擊測驗（https://quiz.big-econ.com/index.php?&QID=6 ）

「永誠資產管理處」是全台合法擁有金管字號的證券投資顧問公司中「唯一首創資產管理的部門」，20 年深耕專營台灣各大科技園區，以認真、誠信思維提供客戶服務，讓努力累積財富的你，也可貼身感受理財管家的 VIP 價值。

沒有代理金融商品，不以商品銷售出發，減少你的財務漏洞！從資產配置出發，透過「專案客製化」、「服務精緻化」、「獲利系統化」，你不需犧牲時間體力，就能感受到資產提升！

「卓越投資研究團隊」加「頂尖財務顧問團隊」共同與客戶締造里程碑

▶立即加入 https://line.me/R/ti/p/%40asset88598

▶進一步了解資產管理處 https://www.ycam.com.tw/

▶閱讀更多精彩文章 https://www.facebook.com/yongchengasset

▶觀看更多精彩影片

https://m.youtube.com/channel/UCXhFwgxQL_LBuhK43YEqWmQ

本公司所分析個別有價證券僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。