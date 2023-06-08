【選股策略】蘋果股價創歷史新高！營收雙增的這6檔蘋概股成焦點！

一、盤勢焦點 – 蘋果股價創歷史新高，蘋概股吸睛！

蘋果股價在前幾天創下歷史新高 184.95，從今年 1 月低點上漲近 50%，成為那斯達克創高指標股！

本波上漲以 AI 概念股為主軸，不少電子權值股價量齊揚成為多頭焦點，蘋果概念股和 AI 概念股在半導體區塊有重疊，沒重疊的蘋概股值得留意。

二、WWDC X 下週 FOMC – 營收雙增蘋概股！

AAPL 的股價在今年第一個交易日創下波段新低，隨之在 6 月創下歷史新高，波段反彈近 50%！

今年以來強勢權值股以 AI 伺服器概念股為主，過往的熱門的蘋概股逐漸被市場遺忘。

雖然 AI 概念股和蘋概股在晶圓代工、IC 封測廠、組裝廠等區塊有重疊，但仍有軸承、電池、鏡頭等蘋概股相對冷清。

從 2022 年開始迎來了消費性電子的衰退，過了一年半，不少產業紛紛釋出庫存去化到低水位，可以期待客戶開始拉貨的訊息。

蘋概股目前的熱度和想像力遠不如 AI 股，但基期也因此相對較低。今天就來和大家分享營收雙增且 6 月上漲的蘋概股吧！

三、營收雙增蘋概股

選股邏輯包括

5 月營收年增、月增→營收表現亮眼 6 月上漲→股價表現不弱 成交金額大於 1000 萬→具有流動性 同時滿足 XQ 內建的 APPLE 概念股。

篩選出來的個股如有 (8086-TW) 宏捷科、(2402-TW)毅嘉、(2421-TW)建準、(2439-TW)美律、(6153-TW)嘉聯益、(3211-TW)順達

(完整圖表資訊：這 7 檔蘋概股營收成焦點！)

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