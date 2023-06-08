部分客戶需求回溫 威剛5月營收月增15%

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今(8)日公告 5 月營收，受惠 DRAM 現貨價逐步落底，客戶需求陸續回溫，營收達 24.54 億元，月增 15.28%，年減 12.53%；累計前 5 月營收 117.92 億元，年減 23.79%。威剛指出，近期已見部分客戶需求回歸，下半年營運可望逐季成長。

威剛看好記憶體原廠減產計畫，已開始舒緩上游庫存壓力，預期只要全球經濟環境不再惡化，DRAM 價格與需求可望在第三季率先明朗，公司也將因應市況調節庫存水位，為下半年需求回升提前準備。

威剛認為，近期 DRAM 現貨價低點已出現，未來價格再下探空間相當有限，公司 5 月 DRAM 出貨量也較 4 月升溫，預期第三季 DRAM 合約價將跟隨現貨價落底，整體 DRAM 市況可望自谷底回升。

NAND Flash 方面，威剛指出，原廠面臨庫存壓力，將加速 NAND Flash 落底，預估不僅下半年合約價跌幅將大幅收斂，今年第四季前就有機會看見價格築底完成。

隨著 DRAM 與 NAND Flash 市況漸入佳境，威剛看好，下半年營收將逐步成長，同時在工控、電競與電動三輪車等高毛利率新事業挹注及產品組合優化下，下半年整體表現也將明顯優於上半年，營運可望逐季推升。

