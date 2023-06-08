大咖競相降價！投資人擔憂中國太陽光電產能過剩

近來中國太陽光電產業大咖既競相降價，又公布人民幣（下同）百億級擴產公告，引發投資人擔憂太陽光電產能過剩的問題，導致相關類股走低。

據《國際金融報》報導，隆基綠能 (601012-CN) 周三（7 日）表示，與西安經濟技術開發區管理委員會簽訂《年產 20GW 單晶矽棒、24GW 單晶電池及配套項目投資合作協議》。該公司把這項投資案分為三期，一期為年產 20GW 單晶矽棒項目、12GW 單晶電池項目，二期為年產 12GW 單晶電池項目，三期為預留擴產和配套供應鏈項目。隆基綠能預計投資約 125 億元。

引人注目的是，通威股份 (600438-CN) 也公布一項 105 億元的擴產計畫。該公司擬在成都市雙流區推動年產 25GW 太陽能電池暨 20GW 光電組件投資案，預估到年底高純晶矽產能將超過 38 萬噸，太陽能電池產能達到 80GW～100GW，組件產能達到 80GW。

光電巨頭動輒上百億的擴產計畫，引發投資人擔心產能過剩已現端倪，將從上游的工業矽到多晶矽，到矽片、電池片，然後到組件。

更讓人擔憂的是，在供應鏈均出現過剩情況下，指標性企業還受熱錢驅動，瘋狂擴產，屆時價格和利潤要怎麼辦？行業洗牌勢不可擋。

為什麼擔憂產能過剩的投資人越來越多？起因是近期隆基綠能最新公布的單晶矽片價格。

截至 5 月 29 日，「單晶矽片 P 型 M10 150μm 厚度」單晶矽片價格由 6.3 元下調至 4.36 元；「單晶矽片 P 型 M6 150μm 厚度」單晶矽片價格也從 5.44 元降至 3.81 元。

6 月 1 日，TCL 中環 (002129-CN) 也公布大幅下調矽片價格，最大降幅達到 24%。其中，182 尺寸的 150μm 厚度 P 型矽片，最新報價較 5 月 11 日價格便宜 24%，182 尺寸的 130μm、110μm 兩種厚度 N 型矽片價格也大幅調低近 24%。

幾家巨擘競相降價，直接反映的事實，就是行業產能已經嚴重過剩，市場需求降溫。

在上月上海 SNEC 光伏展會上，隆基綠能總裁李振國說：「產能過剩可能是下個月，可能是下個季度，也可能是下半年。甚至當然也有可能是到明年才會發生，但越發生得晚，可能下一輪過剩的程度就會越強。而隆基也已經儲備了 500 億元的現金，準備迎接未來 2～3 年的行業洗牌。」李振國預料，過剩導致的行業洗牌，會讓超過半數的光電企業退出市場。