東航最快6月中旬接收第二架國產大飛機C919 有望擴展執飛航線

中國國產大飛機 C919 在 5 月底正式商業航班首飛後，東航 (600115-CN) 最快 6 月中旬接收第二架 C919，並有望擴展執飛航線。

據《澎湃新聞》周三（7 日）報導，東航第二架 C919 已於近期啟動交機工作，商飛計劃 6 月中旬調機，完成交付，「具體還需按照實際情況來看」。

C919 大型客機是中國首次按國際通行適航標準自行研製、具自主知識產權的噴氣式幹線客機，採單通道窄體設計，座級 158 至 168 座，航程 4,075 至 5,555 公里。東航此前公告顯示，C919 目錄單價為人民幣 6.53 億元（9,900 萬美元）。

C919 於 2007 年立項，2017 年首飛，2022 年 9 月 29 日取得中國民航局型號合格證（TC 證）。2022 年 12 月 9 日，東航作為全球首發用戶，正式從中國商飛接收編號為「B-919A」的全球首架交付飛機。5 月 28 日，東航全球首架 C919 商業首飛航班 MU9191 上月底在上海虹橋機場起飛。

東航副董事長、總經理李養民在 5 月 25 日舉行的去年業績說明會上表示，東航與商飛於 2021 年 3 月正式簽署五架 C919 客機採購協議，已於去年底接收首架 C919 飛機。東航擬在 2022、2023 年完成五架 C919 引進，並將根據實際營運情況和航網規劃，決定後續引進計畫。

東航並在 5 月 28 日表示，隨著 C919 陸續引進，將逐步擴展到更多航線。東航曾說，投入商業載客運營後，C919 將出現在上海、北京、西安、昆明、廣州、成都、深圳等地優質精品航線。