〈紐約匯市〉觀望Fed決議、美CPI 美元指數近持平 加幣揚升

美元指數周三 (7 日) 幾乎持平，投資人持續等待下周出爐的美國 5 月通膨數據與聯準會 (Fed) 利率決議。受加拿大央行意外升息激勵，加幣走高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 自盤中低點回升，持平在 104.13。

Fed 將於 6 月 13 日至 14 日召開為期兩天的政策會議，市場預期，Fed 將維持利率不變，同時評估近期升息對經濟的影響，聯邦基金期貨交易員也預估 7 月將再度升息。

投資人同時關注 Fed 公布利率決議前出爐的消費者物價指數 (CPI) 數據，5 月 CPI 預估將較前一月增長 0.3%，略低於前值的 0.4%。

CIBC Capital Markets 北美外匯策略主管 Bipan Rai 認為，下周央行會議之前，市場可能存在一定程度的盤整，CPI 對 Fed 決定也很重要。

周三數據顯示，美國 4 月貿易逆差擴至 746 億美元，擴幅為八年來最大，主要與商品進口反彈、出口下滑有關。

因通膨仍高於央行設立目標，交易員排除了 Fed 在今年降息的多數預期。荷蘭合作銀行首席策略師 Jane Foley 稱：「美國通膨持久且具有韌性，大部分 G10 國家也是如此，這意味著央行可能保持謹慎。」

加拿大央行周三意外宣布升息 1 碼，使利率達到 22 年來最高的 4.75%，加幣盤中攀至一個月高點，隨後收斂部分升勢，截稿前漲約 0.2% 至 1.3371 加元兌 1 美元。

澳幣在央行升息隔日由升轉貶，跌逾 0.2% 至 0.6652 美元。澳洲央行日前將利率調升 1 碼至 11 年高點的 4.1%，並預告未來可能繼續升息，以緩和物價壓力。

中國公布 5 月出口年減 7.5%，萎縮幅度超出預期，反映全球需求降溫，在內需同樣低迷的情況下，進口也年減 4.5%。

離岸人民幣連續四個交易日走貶，兌美元匯價下跌 0.25%，至 7.1460 人民幣兌 1 美元，續觸六個月低點。

截稿前，美元兌日元升 0.31% 至 140.07 日元，歐元和英鎊走勢變動不大，兌美元匯率分別小漲 0.04% 和 0.13%。

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