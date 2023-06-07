中國5月出口降7.5% 兩岸貿易持續衰減

最新數據顯示，中國 5 月出口下滑 7.5％，為三個月來首度下降，顯示全球需求降溫導致中國經濟面臨更高風險，兩岸貿易也持續走下坡，中國 5 月自台灣進口銳減逾 23%。

中國海關總署周三（7 日）公布的數據顯示，以美元計價，5 月出口較一年前下降 7.5%，降幅遠大於經濟學家原估的 1.8%。進口降 4.5%，5 月貿易順差為 658.1 億美元。

今年前五個月，中國進出口總額為 2.44 兆美元，下滑 2.8%。其中出口為 1.4 兆美元，成長 0.3%，進口為 1.04 兆美元，衰減 6.7%。貿易順差為 3,594.8 億美元，擴大 27.8%。

今年前五個月，兩岸進出口貿易總額為 1,018.21 億美元，年降 25.5％。中國 5 月自台灣進口也下滑 23.1% 至 150.9 億美元。最新數據凸顯晶片供應受限與兩岸關係緊張的衝擊。

在主要出口產品中，中國 5 月汽車（包括底盤）出口金額較去年同期暴增 123.47%，但積體電路銳減 25.8%。

A 股市場三大指數周三盤中漲跌互見，滬指漲 0.54%，深證成指跌 0.37%，創業板指大跌 1.32%。離岸人民幣匯價持平，報人民幣 7.1286 元兌 1 美元。

年初出口成長是中國經濟的一大亮點，在中國政府取消疫情封控措施後，有助於帶動經濟復甦。 不過，最近數據顯示，經濟復甦力道已經減弱，5 月製造業景氣連續第二個月處於萎縮區間，房屋銷售成長放緩。

雖然上月貿易數據可能受比較基數影響，但它也顯示全球需求疲軟。經濟學家預估中國今年出口將負成長。

如今越來越多人猜測北京可能不得不提出更多刺激措施，以提振經濟成長。 一些經濟學家預料央行將在未來數月內降低銀行存款準備金率，甚至有人認為央行最快下周降息。

澳盛銀行（ANZ）策略師 Khoon Goh 表示，出口報告是另一個令人失望的數據，可能會引發投資人對經濟成長的擔憂，並強化北京提出更多支持政策的預期。