〈博晟展望〉抗生素納入健保給付 全年銷售量有望倍增至5萬針

骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TW) 旗下抗生素產品美諾幸凍晶注射劑 (Minocyclin) 今年 3 月取得健保署核准納入健保給付，將於 4 月正式生效，看好今年全年銷售量將成長 5 倍，達 5 萬針。

博晟表示，美諾幸凍晶目前在全台逾 40 間醫院以自費醫療方式進行銷售，預計未來一個季度內，可將現有合作醫院進行健保價格轉換，完成轉換後，將大幅提升產品採購力道。

隨著該產品取得健保價，博晟將會擴大尚未合作的醫院，並加速進院程序，預計年底前合作醫院會超過百間，大幅增加 2 至 3 倍。

博晟指出，美諾幸凍晶核准納入健保給付後，可以降低自費醫療費用的負擔，以及提升施打意願。銷售量方面，根據其他類似抗生素產品取得健保給付後的使用量，預計今年產品銷售可望達 5 萬針，年增 5 倍，未來會擴大至 20 萬支，營收貢獻上看 1.2 億元。

其他產品方面，博晟開發的愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統，已獲得超過 20 間醫院進用並累積百名以上手術案例，今年將大舉擴編業務人力，加速醫療院所覆蓋率及進院速度，期望達到百間醫院及百位名醫，此外，目標今年銷售量達 200 組，三年內成長至 800 組。

另一高階骨再生產品骨生長因子 (OIF) 應用於脛骨骨折的台美二期臨床試驗，已完成 22 例收案，可望於今年底前完成全數收案，完成後將以二期臨床試驗報告與國際大廠進行授權洽談。

此外，該產品在日本執行的骨折不癒合臨床試驗已於 2022 年完成，目前正與日本夥伴進行商業洽談，預計今年上半年將會簽訂合作合約，後續第三期臨床試驗將全數由日本夥伴出資進行，預計將可省下 1.5 億元的臨床試驗成本。