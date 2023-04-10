博晟骨生長因子獨家授權日商 Q2簽約金有望入帳

高階骨科醫材廠博晟生醫 (6733-TW) 旗下骨再生產品骨生長因子 (OIF) 與日本藥廠 Fujimoto Pharmaceutical Corp. 簽定日本獨家授權合約，也是博晟完成國際市場首例，預計第二季認列簽約金。

根據雙方協議，博晟子公司將進行化合物、用於開發的藥物產品和藥物產品的製造，以及展開首個適應症的一 / 二期臨床試驗並編制總結報告；Fujimoto 則會製造用於開發的藥物產品和藥物，進行產銷審批、收購和維修申請，未來在日本進行非臨床和臨床研究。

除了日本市場外，博晟也正積極與中國夥伴進行商業洽談，預計今年底前會簽訂合作合約，陸續完成美國、歐洲、中國、日本等主要市場版圖。

其他產品方面，博晟開發的愛膝康 (RevoCart) 一次性軟骨修補系統，至今已完成 200 例以上的手術案例並恢復患者的運動能力，吸引美國、馬來西亞及中國等患者來台就醫。

博晟表示，愛膝康近期也簽訂香港及澳門獨家經銷合約，目標一年內完成該產品港澳醫療器械許可證的轉換，完成後依相關規定，可擴大於具有 6000-7000 萬人口的粤港澳大灣區內地之醫療機構率先使用。

此外，愛膝康在海南醫療特區申請案已進入審查程序，最快一年內開始出貨銷售，馬來西亞、越南、香港、澳門等地最快明年完成取證上市；台灣市場的銷售持續增長。

博晟指出，隨著愛膝康的銷售市場增加及產品接受度提高，預期產品銷售量每年將呈現倍數增長，除了加速達到生產規模降低製造成本，對於國際大廠評估是否取得產品授權，及未來是否納入健保給付，都將帶來正面助益。

博晟表示，後續研發支出將主要集中於 OIF 的製程改良，預計近兩年仍有高額的研發投資，但會適度掌控研發進展，以面對全球經濟的不確定性。隨著相關產品研發陸續研發完成並取證上市、營收持續成長，加上研發費用有望大幅下降，公司可望於三年內達到損益兩平。