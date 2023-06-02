〈商品報價〉擔憂旱情 黃豆與小麥期貨跳漲逾2%

芝加哥三大農產品周四 (1 日) 漲跌互見，其中黃豆與小麥漲逾 2%，因市場擔憂美國中西部種植帶乾旱加劇，且美元回落提升出口競爭力；玉米則小幅下跌。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 2.29%，報每英斗 13.295 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 上漲 1.52%，報 24.429 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 站回 6 美元關卡，上漲 2.78%，報每英斗 6.1075 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 2.64%，報 6.22 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 小跌 0.25%，報每英斗 5.925 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 上漲 1.69%，報 23.49 美元。

由於美國眾議院通過債務上限協議，讓市場鬆一口氣而支撐穀物價格，並將焦點轉回美國中西部的旱情。

美國氣候預測中心周三發布的最新報告指出，截至 5 月 30 日，中西部 66% 的地區異常乾燥，高於前一周的 27%。而美國玉米與黃豆產量最大的兩個州可能會在 6 月出現乾旱。

Zaner Group 首席市場策略師 Ted Seifried 表示，目前交易的重點是天氣和供應，而不是需求。但他也說，若氣象預報顯示降雨量轉豐，農作物的漲勢可能結束。

此外，交易商對俄羅斯和烏克蘭之間的黑海穀物出口協議表示擔憂。烏克蘭官員指出，由於俄羅斯阻止船隻在烏克蘭所有港口登記，該協議已再度停擺，聯合國對此也感到擔憂並密切關注。