〈商品報價〉靜待美債限表決 黃小玉小幅收漲

芝加哥三大農產品黃豆、小麥及玉米期貨周三 (31 日) 小幅收漲，市場靜待美國債限法案能否順利在國會過關。

芝加哥 7 月黃豆期貨 (SCON) 上漲 0.25%，報每英斗 12.9975 美元；Teucrium 大豆 ETF(SOYB-US) 下跌 0.9%，報 24.0.62 美元。

芝加哥 7 月小麥期貨 (WCON) 上漲 0.55%，報每英斗 5.9425 美元；Teucrium 小麥 ETF(WEAT-US) 上漲 0.33%，報 6.06 美元。

芝加哥 7 月玉米期貨 (CCON) 收平，報每英斗 5.94 美元；Teucrium 玉米 ETF(CORN-US) 下跌 0.43%，報 23.1 美元。

美國兩黨上周末就債限問題達成協議，將舉債規模 31.4 兆美元的法定上限暫停執行至 2025 年 1 月 1 日，國會將在 31 日進行表決，多數分析師認為法案最終仍將獲得批准，拜登也預估，債限法案會在下周一 (5 日) 送到總統辦公室簽署。

諮詢公司 Agritel 報告稱，在全球經濟不景氣之下，所有商品價格都在急劇下降，美元走強也增添了商品市場的利空情緒。不過，美國種植帶的乾燥氣候，暫時壓抑了作物價格的跌幅。

數據方面，美國農業部周二發布報告指出，截至 5 月 28 日，美國玉米良率為 69%，低於去年同期的 73%，也低於分析師預期的 71%。而巴西玉米供應充足且出口強勁，持續壓力美國玉米市場。