CCL廠騰輝-KY營收回穩 連3個月站上4億元大關

CCL 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公布 5 月營收 4.19 億元，爲連續 3 個月站穩單月 4 億元營收大關，主要是消費性電子緩步回升，散熱鋁基板、消費性電子及汽車板等一般銅箔基板材料拉貨動能提升，月減 0.84%，年減 12.2%，2023 年前 5 月營收爲 20.12 億元，年減 26.67%。

騰輝 - KY 主管指出，展望未來，新車朝電動化、智慧化發展推動下，車用電子市場展望正向樂觀，市場消費性商品庫存去化，騰輝 - KY 除持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，軍工及航天高信賴度聚醯亞胺 (PI) 基板具高耐熱、低膨脹及耐高濕特性，產品品質在市場上已具有相當競爭力，皆有能力爭取更多訂單。

騰輝 - KY 新近研發出耐更高溫、超高導熱的高階產品開始導入更高信賴度的新應用，例如功率半導體、汽車引擎電子渦輪增壓、大功率電機、儲能逆變器功率模組、低軌道衛星應用高頻金屬基板等。

騰輝 - KY 在 2023 年第一季財報營收 11.71 億元，毛利率 30.54%，季減 0.91 個百分點，年增 4.6 個百分點，稅後純益 7610 萬元，季減 19.39%，年減 36.51%，每股純益爲 1.07 元。