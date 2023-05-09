〈群光法說〉淡季+庫存調整 Q1獲利探7季低點 EPS 2.05元

群光 (2385-TW) 今 (9) 日召開法說並公告財報，受到傳統淡季、NB 庫存調整壓抑客戶拉貨力道，第一季稅後純益降至 14.7 億元，探 7 季來低點，季減 13.7%、年減 14%，每股純益 2.05 元。

第一季營運表現方面，營收 227.22 億元，季減 17.7%、年減 21.2%；毛利率 16.9%，季減 1 個百分點、年增 0.1 個百分點；營益率 7.9%，季減 0.5 個百分點、年減 0.6 個百分點。

群光說明，儘管目前終端需求尚不明確，但嚴格管控費用支出展現成效，自 2021 年起營業費用率已降至 10% 以內，去年更降至 9% 之內，今年第一季營業費用的金額小於上一季亦低於去年同期，在營收規模下降的同時，仍將營業費用率維持在 9.1% 的低檔。

群光同步公告 4 月營收 78.74 億元，月減 10.2%、年減 2%；累計前 4 月營收 305.96 億元，年減 17%。

群光表示，除了受到淡季影響外，AI 影像產品在出貨淡季中仍表現穩健，帶動第一季非 PC 營收占比至將近 6 成。此外，非 PC 產品為今年營運重點，以影像產品為例，AI 應用已成為業界趨勢，其中安控攝影機走向 AI 化，去年推出首款安控攝影機，展現 AI 影像與聲音辨識的技術能力，並爭取到新客戶，加上受惠美國國防授權法案 (NDAA) 效應發酵，未來有望迎更多轉單商機。

群光預計今年推出 4-5 款商用安控攝影機，以 AI 進行影像感測以及聲音識別，提升銷售平均單價。此外，在影像模組事業群中，車用影像產品與醫療類的拋棄式內視鏡，均為群光影像產品多角化發展的新興市場。

法人預估，群光營收將自今年第一季谷底向上攀升，隨著第二季 NB 出貨量回升，第二季營收將可望季增中個位數到高個位數，第三季為新產品推出旺季，營收有望明顯成長。