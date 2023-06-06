〈獨家〉新光三越曝百貨消費二大新趨勢 這三類休閒運動特夯

百貨龍頭新光三越今 (6) 日指出，疫後百貨銷售動能大增，觀察到二個大趨勢，包括 (1) 休閒需求快速升溫，又以高爾夫、瑜珈和露營等活動最受歡迎，而 (2) 國際觀光客來台效益漸發酵，東南亞旅客熱愛囤貨美妝品。

新光三越今年母親節大檔業績年增超過 10%，因此，6 月 8 日登場的年中慶買氣可期，為強化會員回流，首次全面擴大於年中慶進行 skm points 回饋和抵用，預計將帶動 1800 萬點數的兌換潮，推升年中慶業績年增 20%。

新光三越說明，今年以來隨著內需動能回溫，餐飲業績年增超過 30%，男女裝也成長超過 20%，整體來客人潮已增 20%，其中，觀察到戶外休閒業種需求快速成長，年增逾 20%，行李箱銷售增 20%，高爾夫相關商品銷售更增 40%，因此，年中慶將強打露營、高爾夫和瑜珈等流行穿搭。

新光三越看好，在外出休閒需求快速升溫下，估年中慶業績成長 20%，為強化營運動能，首度在年中慶進行點數大去化行銷活動，消費者以點數折抵消費，換算下來商品價格等同 6 折起。

新光三越表示，平均會員點數回流率約 70%，預期此次可去化約 1800 萬點，吸引會員回流率達 5%。

另外，新光三越也提到，看到國際觀光客來客效益，帶動餐飲、化妝品類銷售，其中，日客最青睞各種特色餐飲，東南亞旅客則熱愛囤貨化妝品。

新光三越 6 月 8 日起年中慶開跑至 6 月 25 日，首度聯手 7 大指定銀行推出會員專屬，使用 skm pay 首七日可享全館單筆 5000 點送 2000 點，同時，期藉此活動推升會員數，首次申辦數位貴賓卡可獲 500 點 skm points。

截至目前，新光三越會員已突破 300 萬人，目標至年底上看 400 萬人。