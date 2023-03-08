群光去年賺逾一股本 擬配息7.5元 殖利率近8%

群光 (2385-TW) 今 (8) 日公布財報，去年三率三升，全年稅後純益 73.2 億元，年增 18.9%，每股純益 10.26 元，創歷史新高。董事會今日通過股利分派，擬配發每股 7.5 元現金股利，以今日收盤價 94.8 元估算，殖利率達 7.9%。

群光今日同步公告 2 月營收 68.63 億元，月減 3.18%、年減 17.44%；前 2 月營收 139.52 億元，年減 23.52%。

公司表示，去年開始 NB 市場面臨存貨調整的挑戰，今年上半年有望進入調整尾聲，此外，旗下 NB 相關零組件今年將主攻高附加價值產品，以高單價力拚優於市場成長。

展望今年，群光表示，除了增加高附加價值的產品組合，繼續提升整體獲利，期望今年營收穩健成長。另外，AI 影像產品將建構多元產品組合，擴大商用監測、車用以及智慧影音的產品營收比例、網通產品有望持續受惠歐美基礎建設的強勁需求。

法人估，群光今年營收先蹲後跳，第一季為淡季，之後逐季上揚，全年 Non PC 產品營收有望成長雙位數，全年營收則成長中個位數，期望獲利再次突破歷史紀錄。

群光補充，AI 影像產品去年營收年增逾 4 成，除了使用智慧家庭影像產品外，目前亦應用在商用監測、車用、智慧影音會議系統中，其中高階商用監控攝影機，除了影像辨識外，還有聲音辨識功能，去年推出後就進軍商用監測市場，並受惠於歐美地區的國防授權法 (NDAA) 商機，今年的新客戶與新產品亦值得期待，營收預計將可望翻倍。

另外，群光將影像技術充分應用於醫療市場中，去年推出的拋棄式內視鏡，技術獲得美系大廠肯定，未來有機會將觸角延伸至更大的市場。

去年第四季營運方面，單季營收達 276.03 億元，季減 9.9%、年減 7%；毛利率 17.9%，季減 0.9 個百分點、年增 0.2 個百分點；營益率 8.4%，季減 1.8 個百分點、年增 0.1 個百分點；稅後純益 17.02 億元，季減 19.9%、年增 2.2%，每股純益 2.38 元。

群光去年全年營收 1157.48 億元，年增 7.7%；毛利率 17.8%，年增 0.2 個百分點；營益率 9%，年增 1 個百分點；稅後純益 73.2 億元，年增 18.9%，每股純益 10.26 元。

公司表示，去年 Non-PC 營收比重逼近六成，也是推升去年營收成長 8% 的主因，加上 NB 鍵盤、影像模組以及電源產品均取得全球市佔率第一，因此早已積極開拓非 PC 應用，尤其以影像為大宗。

針對永續發展，群光去年的減碳目標甫獲 SBT 核准，預計將於 2030 年前，將範疇一與二的碳排減少 56.8%，而範疇三的碳排則預計將減少 44.2%。