〈台積電股東會〉綠電供應量少 劉德音籲政府重新審視發展政策

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今(6)日召開股東會，談及綠電採購議題，董事長劉德音表示，台灣綠電供應量很少，發展比遠比歐美慢，呼籲政府重新審視綠電發展政策；至於是否憂心缺電，他則說，「政府認為足夠、只能相信它」。

劉德音表示，去年台灣綠電共 200 億度，台積電採購 9 億度，約占台灣綠電供應量的逾 4%，但 200 億度綠電很少，距離 25% 還遙不可及。

劉德音認為，台灣綠電發展不夠快，遠比歐美慢，台積電被夾在中間，買太多、其他人會買不到，但買太少又無法達到 ESG 目標，而台積電在綠電相關產業專業力不足，不會直接投入蓋電廠，會鼓勵綠電業者投資。

劉德音指出，俄烏戰爭後，全球突然加速綠電發展，要讓廠商在台灣繼續投資，綠電工程可能要有新進展，目前台積電海外廠都採用綠電，台積電要成為全球半導體產業的排碳標竿，要與政府配合做更多努力。

對於是否擔心缺電，總裁魏哲家則說，台積電 2025 年用電量會增加，但不會自蓋發電廠，將支持綠電發展，至於會不會缺電？他則認為，「應該不會」。

股東也問及美國、台灣廠區電力議題，對此，劉德音說，美國沒有水電風險，雖然亞利桑那州最近有看到缺電情況，但仍有長期規劃，台灣政府認為電是夠的、只能相信他。