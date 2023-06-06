【熱門申購】 最高潛在報酬達111.5%！6月份最新2檔可抽籤股票基本面報你知！

新申購個股出爐囉！我們來看今年 6 月最新 2 檔可抽籤股票，主要有 (3207-TW) 耀勝、(6877-TW)鏵友益 2 檔，最差潛在報酬率也有 29.83%，最好則高達 115.68%。

雖說投資人申購股票多以短線賺取價差為主，但透過了解基本面與公司營運產品等方式，來了解公司是否具前景或話題性，如此一來若真的中籤，就能加以判斷是否增加持有週期擴大報酬，接下來我們就來看看基本面。

上櫃增資個股：(3207-TW) 耀勝

(3207-TW) 耀勝電子股份公司成立在 1992 年 1 月。公司主要產品為變壓器與電感線圈，主要應用在 NB、LCD 監視器、LCD TV、資訊家電、手機、風力發電、伺服器、電動車電池管理系統及充電樁等產品。

變壓器應用於顯示器、電視機、電腦等電源供應器與通訊電子產品、筆記型電腦、掃描器等電子產品，應用廣泛。電感線圈則應用於資通訊、消費性電子、家電產品及其他與電子迴路相關產品。

根據 2021 年數據顯示，耀勝公司的營收比重為：變壓器 59 %、電感線圈 40 %。本次增資用途為償還銀行貸款及充實營運資金。以昨 (5) 日收盤價 77.9 元計，潛在價差達 17,900 元、29.83%。

初上櫃個股：(6877-TW) 鏵友益

(6877-TW)鏵友益成立於 2014 年 10 月。公司主要以銷售、製造自主研發自動化設備為主軸，提供半導體及光電產業之具智慧檢測功能自動化設備，產品多應用於半導體、面板、封裝測試及印刷電路板 (PCB) 產業。值得一提的是，全自動包裝系統 (Auto packing) 設備的部分在國內市占率第一。

根據 2021 年數據顯示，鏵友益公司的營收比重為：智能自動化設備佔 44%、AOI 視覺檢測機佔 56%。

本次為初次上櫃前現金增資。以昨 (5) 日收盤價 47.45 元計，潛在價差達 25,450 元、115.68%。(推薦閱讀：6 月份最新可抽籤股票基本面報你知！)

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