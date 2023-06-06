〈國巨股東會〉談與鴻海、富鼎合作 陳泰銘看好兩大優勢創造三贏

針對與鴻海 (2317-TW) 合資的國創半導體，以及轉投資的富鼎 (8261-TW) 合作，國巨 (2327-TW) 董事長陳泰銘今 (6) 日表示，MOSFET 商業模式跟被動元件很像，三方合作一來有鴻海這個出海口、二來可透過國巨的全球通路，讓國創跟富鼎走出大中華區消費性電子的領域。

陳泰銘表示，鴻海跟國巨雙方一起合作有很大的優勢，第一，鴻海半導體元件用量大，是個很大的出海口；第二，國巨全球通路布局完整，國創跟富鼎可藉此接觸到國巨歐美日等高端及利基型客戶。

陳泰銘進一步說明，大部台商基本上都專注在大中華區，這也是過去常有現象，但國巨具有全球化且不管在全球通路包括汽車、工業、醫療及航太各領域布局可說是密密麻麻。

整體來看，陳泰銘看好，三方合作對國巨來講可提供更完整產品線、提供更好的服務、增加產品線及服務能力；對鴻海來講增加一個很好的供應商；對富鼎則可利用原有客戶外，更可發展走出大中華區消費性電子為主的領域。

不過，陳泰銘也坦言，要進入到汽車領域不是 2 個月或兩季可以完成，起碼要二年起跳，所以外面說國創或是富鼎車用營收比重今年要從 5% 提高到 10%，這難度很高，太輕忽汽車難以進入的門檻，車廠需要是長期穩定的供貨、品質和設計能力。