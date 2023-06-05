〈泓德能源展望〉併購AI軟體供應商 轉型成電力公司

泓德能源 (6873-TW) 今 (5) 日表示，總經理周仕昌表示，5 月時併購 AI 軟體解決方案公司雲守護安控(Beseye)，目前 Beseye 已成為 100% 持股子公司，未來將藉由其 AI 技術，完備「智慧綠電系統 TITAN」，提供最佳用電模型預測，解決綠電供需不穩的問題，進一步打造綠電品牌、轉型成電力公司。

周仕昌指出，自政府進行電業法修法後，開啟民營企業賣電給其他公司的契機，推動綠電自由化及電網公共化，帶動電業改革及能源轉型，未來隨著再生能源發電比重不斷增加，電力供需面臨挑戰，尤其因發電、用電尖峰階段不盡相同，電價波動大，也急需仰賴智慧電網改善供需問題。

周仕昌補充，Beseye 有獨創的 AI 骨幹影像分析外，也延伸到 AI 數據分析平台，目前已在全球市場建立廣泛的合作夥伴，包括日本第二大鋼鐵工廠 JFE、新加坡公營事業及台灣多家大型企業和政府機構。

近年 Beseye 也成為國際晶片大廠 Intel® 官方的解決方案合作夥伴以及 Amazon Web Services (AWS) 的年度智慧製造合作夥伴，同時獲選 2022 下半年「台灣 AI 生態系地圖」AI 人工智慧應用亮點企業。

董事長謝源一表示，隨著全球對綠能議題的重視，泓德能源攜手 Beseye，將朝智慧電力公司的目標邁進，導入 AI 技術完備『智慧綠電系統 TITAN』的建置，透過 TITAN 預測最佳用電模型，確保光儲充放用整合系統的供需平衡，讓企業客戶可以更快速且方便地購入綠電。

此外，Beseye 也將協助泓德能源打造創新的「碳管理平台」，該平台結合 AI 和物聯網技術，輔助企業簡化達成 RE100 淨零碳排的流程，並與泓德能源共同打造次世代電動車智慧超充軟體平台，讓電動車主隨時隨地享受快速充電的服務。

目前，Beseye 已協助泓德能源實現中央化管理 AI 數據，企業客戶能透過戰情室了解能源使用情況，並即時做出調整和優化。