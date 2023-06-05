勞開陸完成階段性任務 請辭退出CCL廠騰輝- KY董事會

專業 CCL(銅箔基板) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (5) 日傳出高層人事異動，騰輝 - KY 最大法人股東 Top Master Limited 請辭董事職務，一併辭去董事長職務，即日 生效，由於董事長請辭出缺，公司指出，6 月 16 日的股東會將改由執行長鍾健人，同時，公司待 8 月召開董事會，再推選出新任董事長。

今天請辭騰輝 - KY 董事的 Top Master Limited 持股 4713 張，持股比例 6.6%，爲目前最大法股東，其法人代表爲勞開陸，原任期到 2024 年 7 月 29 日，但在今天請辭。

1955 年出生的勞開陸今天在接受訪問時指出，請辭董事的原因有兩點，一爲年紀也大了，目前已到 68 歲年紀；其次是已完成階段性任務，因此請辭。

勞開陸已在今年 3 月卸下在大陸子公司的董事長職務，今天再請辭在台灣掛牌交易的騰輝 - KY 董事長職務，勞開陸說，目前沒有安排第二代接班的規劃。

騰輝 - KY 的 2023 年第一季財報營收 11.71 億元，毛利率 30.54%，季減 0.91 個百分點，年增 4.6 個百分點，稅後純益 7610 萬元，季減 19.39%，年減 36.51%，每股純益爲 1.07 元。

騰輝 - KY 在 CCL 業界以生產利基型產品爲主，包括車用高散熱板、航太及軍工用板。