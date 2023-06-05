〈台股盤前〉AI題材可望外溢助陣多頭 留意漲多拉回風險

美股三大指數收紅，惟費半指數收黑，法人表示，台股在資金回補、AI 熱潮下帶動大盤指數回升，看好除了科技股直接受惠外，這股 AI 熱也可望外溢到傳產、金融族群，但隨著指數站上波段新高，也需留意短線漲多拉回風險。

台股上周在科技股領軍下價量齊揚，單周指數上漲 201 點、周線上漲 1.22% 連續 3 周收紅，單日平均成交量提高至 3635.69 億元。

在三大法人資金動向部分，左右盤勢的外資回補台股 562.91 億元、自營商回補 125.31 億元，而投信則逢高獲利了結 6.84 億元，但三大法人仍買超台股約 681 億元。

在國際政經部分，美國總統拜登 3 日簽署「2023 年財政責任法案」，將美國債務上限延後到 2025 年元旦，美國債務違約危機暫時解除，法人認為，隨著美債上限危機警報解除，聯準會 6 月升息機率下降，本周股市有望延續先前多頭氣勢，帶動指數繼續上攻。

觀察近期盤勢，大盤多頭主要由 AI 議題主導，AI 熱潮除了科技股直接受惠外，預期在相關應用技術帶動下，可望讓多頭進一步外溢到醫療、零售、金融等相關產業，在電子主導多頭，金融、傳產助攻下，有望進一步助攻大盤上攻力道。

安聯投信台股團隊也認為，AI 帶動的正向氛圍，除可驅動資金挹注 AI 相關軟體、應用族群外，其他包括綠電、儲能等政策股或軍工，受惠於能見度支撐，也將成為資金輪動青睞的標的。

在類股布局上，安聯投信台股團隊認為，電子、傳產各自擁有長線趨勢題材；建議可持續留意 AI 相關、內需題材；電網相關題材，以及由 AI、疫後所延伸的新機會也可留意。

保德信投信則認為，科技類股仍是下半年布局方向，電子產業將受惠於新規格產品、伺服器、Gaming 等庫存回補需求逐漸恢復，半導體、伺服器、關鍵電子零組件如 ABF、散熱、銅箔基板將能優先受惠；非電族群則看好餐飲、汽車、儲能等受惠於內需熱絡之產業。