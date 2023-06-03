〈紐約匯市〉5月非農就業意外激增 美元走強 周線仍止步連三紅

在公布 5 月非農就業人數激增後，美元指數周五 (2 日) 上揚，單日升幅創 5 月中旬以來最大，但周線止步連三紅，交易員持續評估聯準會(Fed)6 月跳過升息的好壞。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.46%，至 104.04，是五月中以來最大單日升幅。周線小貶 0.16%，中止連續三周上漲的態勢。

美國 5 月新增非農就業人數達 33.9 萬，遠超過路透分析師平均預測的 19 萬，且高於 4 月的 25.3 萬，但失業率自 53 年低點回升，從 4 月的 3.4% 升至 3.7%。

Amundi US 固定收益和貨幣策略主管 Paresh Upadhyaya 表示，聯準會最近發表關於 6 月暫停、7 月再升息的聲明，讓他們自己陷入困境。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 連續兩天發表 6 月應暫停升息一次的言論，雖然通膨下滑的速度令人失望，但他傾向 6 月跳過一次升息，看看進展如何。

Fed 理事傑佛森 (Philip Jefferson) 近期也說，在即將召開的會議上略過一次升息，可讓委員會在進一步收緊政策前，觀察更多經濟數據。他並表示，就算 Fed 決定在 6 月會議上維持利率不變，也不應該被解讀為利率已達高峰。

FedＷatch 顯示，貨幣市場現在認為 Fed 在 6 月升息的機率約為 29%，低於本周稍早的近 70%。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「現在的挑戰在於，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前，我們已經進入 Fed 的緘默期，這代表在 5 月非農報告之後，我們很難從官員那裡獲得更多有關貨幣政策的指引。」

債限消息方面，美國參議院周四 (1 日) 晚間通過暫停舉債上限的法案，距離避免債務違約只差最後一步，儘管如此，信評機構惠譽 (Fitch Ratings) 仍繼續將美國 AAA 債的信用評等保留在「負向觀察名單」內，理由是政治對立一再重演，削弱了對美國的財政和償債信心。

美元兌日元周五升逾 0.8% 至 139.95 日元，止步連四貶，但本周下跌 0.5%。

即使歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德 (Christine Lagarde) 表示有必要進一步收緊政策，歐元仍回吐昨日多數升幅，下跌 0.5% 至 1.0706 美元，周線貶近 0.2%。

英鎊跌 0.6% 至 1.2447 美元，但本周仍升 0.8%。

澳幣延續前一日強勁漲勢，揚逾 0.5% 至 0.6604 美元，處在逾一周高位，本周強升 1.3%。澳洲公平工作委員會宣布 7 月 1 日起將最低工資調升 5.75%。

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