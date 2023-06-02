【量大強漲股整理】軋空行情啟動!只因為這兩個原因!??

美債上限進展順利，參議院目前已通過表決，周一前就可以送到白宮簽署。美股昨晚四大指數均上漲，道瓊工業上漲 153.3 點，那斯達克上漲 165.7 點，費城半導體上漲 53.56 點，今天周五收周 K 線，距離 6 月聯準會會議還有 12 天左右，目前不升息機率接近 80%，台股今天也順勢跟隨利多上漲，加權指數終場大漲 194.26 點收在 16706.91 點，再創近期收盤新高，日 K 收長紅，周 K 則是連三紅，多頭趨勢明確!

看一下三大法人，外資買超 182.86 億元；投信買超 17.25 億元；自營商買超 30.99 億元，三大法人合計買超 231.1 億元。三大法人再度同步買超，台股籌碼面偏多!

指標股台積電前兩天拉回，股價一度回測 550 元，主要是因為市場傳出 AI 指標股【輝達】不只有下單給台積電，還有下單給英特爾跟三星，如今輝達執行長黃仁勳出面說明這條訊息是錯誤的，也讓台積電今天一口氣大漲 11 元收在 562 元，也助攻台股大漲，觀察到台指期貨更大漲 241 點，很明顯比現貨強勢，週三台指期還出現逆價差 80 點左右，今天則直接轉為正價差 3.09 點，可見得市場很積極追價多單，多頭氣勢強勁，接下來包含台積電等眾多指標股融券將在下周回補，我們先前就說過，現在是股東會旺季跟除權息旺季，台股正在軋空行情，多頭趨勢不會輕易結束!

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