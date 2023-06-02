進典及伯特光上櫃滿6個月 6/5起得融資券交易

包括專業光學鏡片模具及金屬零組件廠伯特光 (6859-TW) 及工業用閥門廠進典 ((6843-TW) 在上櫃滿 6 個月，OTC 今 (2) 日公告，進典及伯特光將在下周一 (5 日) 取得信用交易資格，得爲融資及融券交易。

進典 2022 年營收 9.22 億元，稅後純益 1.33 億元，每股純益 4.41 元，由於市場景氣的復甦中，進典保守預估今年營收成長 10%，上看突破 10 億元，每股純益挑戰 5 元。

同時，進典董事長范義鑫指出，進典爭取中的中芯上海臨港廠、天津廠及武漢楚芯半導體廠訂單，下半年有機會認列業績，加以在海外半導體廠及電力廠訂單，預估這兩項應用將帶動今年營收年增 10% 、且占營收 40%，成為進典今年營收的重點，並超越石化的應用。

進典新投資 2000 萬元於新屋廠新增半導體無塵室設備，2023 年下半年就會運作，以產品比重來看，今年半導體、電力能源合計佔比由去年 36％提升至 40%，估計營收年成長一成以上，石化閥門也將由 36% 微幅成長至 36-37%。

伯特光是主要光學鏡頭廠玉晶光 (3406-TW)、佳凌 (4976-TW)、今國光 (6209-TW) 等合作模具廠，主攻高階手機鏡頭應用。伯特光 2022 年營收 9.89 億元，毛利率 29.78%，年增 1.08 個百分點，後純益 2.28 億元，年增 50.88%，每股純益達 7 元。