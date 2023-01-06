華固去年營收148.33億元改寫歷史次高 今年推案逾200億元

上市建商華固 (2548-TW) 今 (6) 日公布最新營收，2022 年全年營收達 148.53 億元，改寫歷史次高紀錄，年營收成長 9.64%，華固目前手中土地庫存足供 900 億元推案量，而華固在 2023 年預計推案量將超過 200 億元。

華固 2022 年 12 月營收 1754 萬元，月減 85.15%，年減 98.24%，2022 年第四季營收 3.84 億元，季減 78.11%，年減 92.39%，2022 年營收達 148.53 億元，改寫歷史次高紀錄，年營收成長 9.64%。

華固繼 2021 年下半年以 34 億元，將內湖「華固智富中心」整棟廠辦出售後，在北士科開發的「華固樂富中心」銷售再傳捷報，華固在去年 12 月 26 日日公告再以總金額 45.9 億元整棟售出，預計處分利潤率約 20-25%。而「華固樂富中心」將在今年第三季完工。

華固去年底以整棟售出的「華固樂富中心」，包括房屋 28 戶，合計 6184.50 坪、車位 135 個。換算每坪價格約 69.42 萬元，總金額 45.9 億元，買方爲寶元開發公司。

華固先前在法說會中指出，今年台灣房市交易狀況處於震盪，年初還一片看好，5 月縮表和升息行動展開，造成銷售時間拉長；至於在廠辦及商辦市場方面，第三季受到全球環境不佳的影響，買方步調放慢，但價格並未鬆動。

華固 2022 年前三季營收 144.69 億元，毛利率 32.12%，年增 1.99 個百分點，稅後純益 30.15 億元，年增 80.97%，每股純益 10.9 元。

華固庫存土地可供推量逾 900 億元，為相對安全的庫存，未來除了營運績效最好的雙北地區，也會鎖定新竹、台中蛋黃區或具潛力的新興重劃區進行布局。