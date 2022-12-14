華固：廠辦及商辦市場買方步調放緩 但價格並未鬆動

上市建商華固 (2548-TW) 今 (2022) 年可望續賺回一個股本，總經理洪嘉昇今 (14) 日在法說會中指出，今年台灣房市交易狀況處於震盪，年初還一片看好，5 月縮表和升息行動展開，造成銷售時間拉長；至於在廠辦及商辦市場方面，第三季受到全球環境不佳的影響，買方步調放慢，但價格並未鬆動。

洪嘉昇並指出，第 3 季起全球經濟狀況表現不佳，各產業去庫存成為常態，企業訂單能見度不佳，洪嘉昇指出，買廠辦和商辦的企業確實出現觀望，但這只是速度放慢，等到訂單能確定後還是會購買。華固建設以「華固樂富中心」來說，明年下半年才會完工，現在還是樂觀，很多客戶都還是在洽詢當中。

全球目前都在去化庫存的風潮中，這對基本面因素影響很大，洪嘉昇認為，好消息是很多廠商都認為明年第一季、第二季庫存就能去化，期待下半年庫存可恢復正常。在升息方面，其實台灣和美國升息幅度不一樣，現在台灣 1.8% 的房貸利率，再升半碼應該可以預期是最後了，就算是 2% 還是房貸利率的低點，購屋者應該可以接受。

對於營造成本走勢，洪嘉昇認為在去年第四季達到近期的最高峰，今年第二季開始走軟，但因科技廠房鋼構需求度強勁，因此鋼構的建物成本還在高峰，僅有 RC 的成本稍微下滑。華固認為，高科技廠房建置已漸告一段落，預期明年下半年營造成本可能會回落一點，但預估拉回幅度並不大。

華固前三季營收 144.69 億元，毛利率 32.12%，年增 1.99 個百分點，稅後純益 30.15 億元，年增 80.97%，每股純益 10.9 元。