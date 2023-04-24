統一超達全台6711店里程碑 首設三大選物專區

統一超 (2912-TW) 旗下 7-ELEVEN 今 (24) 日宣布開出全台第 6711 店「千塘門市」，為呼應統一集團在台第 6711 店的里程碑和寓意，門市外觀設計以綠芽為理念，內部則是全新 OPEN! 家族展演舞台，並集結集團資源，首度於門市設置「全球選物」、「均一價生活百貨」和「百貨飾品專櫃」專區。

7-ELEVEN 千塘門市位在桃園市觀音區草漯重劃區，為桃園航空城新興發展區，呼應市府將草漯重劃區以「綠莊園、千塘居」為主題發展，門市外觀設計為綠芽，期許集團生活產業在地深根，並伴隨社區共同成長。

千塘門市內部設計為全新 OPEN! 家族展演舞台，統一超說明，今年是 OPEN! 家族陪伴消費者邁入第 18 年，因此，OPEN 將、Please 美眉、LOCK 醬等 7 個人氣角色均換上年輕活力新裝，並首次邀請統一時代百貨吉祥物雪玲兔波波加入，將 OPEN! 家族 18 周年打造成歡樂時尚派對。

由於草漯重劃區是新興發展區域，統一超觀察社區消費者所需生活服務，整合生活風格提案、多元複合體驗和綠色消費，首度於門市設置全球選物、均一價生活百貨和百貨飾品專櫃專區，匯聚質感美容美體、人氣零食飲品等逾 550 項商品，以及日系生活用品、Lotin 飾品等。

同時，門市內也導入 Semeur 聖娜、Mister Donut、COLD STONE、博客來、K•Seren、「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡、酒 BAR、現烤哈燒專櫃等超過 10 種複合櫃位。