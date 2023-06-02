〈雙鴻股東會〉下半年營運擺脫谷底 全年毛利率有望突破20%

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 今 (2) 日召開股東會，展望後市，董事長林育申認為，第二季為營運谷底，預期下半年客戶拉貨要開始恢復正常，且營收將優於去年同期，全年營收將與去年相當，不過今年毛利率在產品組合優化下，有望突破 20%，登三年高點。

林育申坦言，上半年庫存沒有完全消化，市場動能沒有想像中好，下半年應該要擺脫谷底，且客戶拉貨力道恢復正常，加上北美資料中心調整告一段落，期望下半年營收將優於去年同期，全年營收高峰仍落在第四季。

雙鴻原預估，今年營收有望雙位數成長，不過受到大環境經濟影響、消費性市場也受到衝擊，加上伺服器平台轉換時程比預期晚，今年營收將跟去年相當，明年有望恢復雙位數成長動能。

獲利表現方面，雙鴻今年產品組合優化，包括筆電出貨許多高單價的 VC(熱板)、上半年 VGA RTX 4080 系列銷售量不俗，以及 AI 伺服器水冷散熱解決方案開始出貨，全年獲利有望優於去年，毛利率上看 21-22%。

車用產品部分，林育申表示，今年正在洽談新客戶，期望盡快會有好消息，今年車用營收比重仍約 5%，預期新客戶加入後，明年占比可以提升至 10%。

雙鴻因應美系伺服器客戶需求及關稅問題，擬在墨西哥設立新廠，預計下半年會定案，初期規劃是先租賃既有廠房再進一步更改，投資金額將大於泰國廠，未來則還會加入車用客戶產線。

另外，泰國廠營運已損平，下半年開始獲利，產品以非美系客戶為主；中國廠區主要內銷筆電散熱產品，希望提升訂單量、維持產能。