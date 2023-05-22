龍邦聲請禁止泰山執行取得街口金融科技40.39%

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權戰火延燒中，龍邦方面對泰山擬投資 36 億元取得街口金融科技老股及增資新股 40.39% 股權、投資台中新廠建置 9.27 億元案進行反制，龍邦今 (22) 日指出，智慧財產及商業法院已於 22 日作成裁定，禁止泰山公司執行取得街口金融科技 40.39% 普通股權及增建包裝水廠的董事會決議，泰山公司依法不得執行此一違法決議。

龍邦並發表聲明如下：

一、商業法院裁定明確指出，泰山公司 112 年 5 月 5 日之第 10 次審計委員會，係在未經合法召集之情形下，逕由獨立董事李明輝 1 人決定通過系爭議案，非屬合法有效之審計委員會決議，系爭議案未經審計委員會決議通過，第 12 次董事會僅有 4 名董事同意即作成董事會決議，決議方法違反證交法第 14 條之 5 第 2 項規定！換言之，智慧財產及商業法院充分審酌相關資料後，已明確肯認泰山公司 112 年 5 月 5 日作成之董事會決議違法，故迅速作出該等裁定。

二、法院進一步認定，泰山公司在 112 年 5 月 5 日作成系爭董事會決議之翌日即與街口金融公司、Dorian 公司簽訂兩份契約，旋於同年月 8 日給付 22 億元增資股款，且未待開立銀行信託專戶，即於同日將購買老股之 14 億元款項交由賣方 Dorian 公司所控制之街口金融公司保管，上開交易安排是否足以確保泰山公司之全體股東權益，實有疑問，足見該等決議嚴重危害股東權益，且急切處分鉅額資產之粗糙手法，簡直與不久前處分全家公司股份如出一轍！商業法院之認定，已足說明泰山公司處分全家股權，及街口金融的投資案，合法性及合理性均大有疑問，此等危害泰山公司及全體股東權益的不法交易，主導者詹景超固然罪無可逭，涉入該等交易之董事詹皓鈞、陳諾樺及李明輝與一干明知故犯之法律顧問等，亦難辭其咎。

三、鑒於泰山公司目前已將 36 億元之鉅額款項分別給付予街口金融公司與 Dorian 公司，本公司謹再次提醒與街口金融公司及 Dorian 公司之往來金融行庫，相關交易所據之董事會決議，經智慧財產及商業法院認係違法，務請嚴加審核該等公司之資金往來，善盡防範不法交易之職責，本公司亦不厭其煩提醒街口金融公司及胡亦嘉先生，泰山公司之街口金融投資案，弊端百出再難遮掩，主其事者之胡亦嘉先生，為表自清，切勿動支任何泰山公司交付之款項，以避免牽涉非常規交易等重大刑事責任。

四、本公司亦籲請各主管機關，於上開法院裁定作成後，加強對現今泰山公司經營團隊之監督，務必切實依法行政，保護廣大股東之權益，另再強調，針對明顯涉及非常規交易、特別背信罪之重大刑事犯罪行為，祈請檢調單位主動進行偵查，追訴該等執事者應治之罪！