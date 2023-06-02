AOI設備商鏵友益完成上櫃前競拍 得標加權平均價為38.6元

AOI 及自動化設備製造商鏵友益 (6877-TW) 初次上櫃股票承銷案採 80% 競價拍賣及 20% 公開申購方式辦理，其中 2091 競價拍賣張數 今 (2) 日已完成投、開標，得標加權平均價為 38.6 元，公開申購承銷價為 22 元。

鏵友益表示，本次參與投標的合格標單共 21,836 筆，得標筆數 213 筆， 2 日上午已於證交所經由公開的方式圓滿完成電腦開標作業，順利拍賣成功，今天開標得最低得標價 37.98 元，最高得標價 42.50 元，計算得標加權平均價為 38.60 元。

同時，鏵友益上櫃辦理公開申購股數爲 672 張，將於 6 月 6 日至 6 月 8 日為期三天的申購日，6 月 12 日將公開抽籤。鏵友益預計於 6 月 18 日上櫃掛牌交易。

鏵友益今天的興櫃最後成交價格爲 44.5 元。

鏵友益 2023 年首季財報稅後純益爲 1245 萬元，每股純益 0.41 元，法人估鏵友益 2023 年的營收及獲利較去年將有雙位數的成長，也將開發生化相關應用設備。

鏵友益成立於 2014 年，董事長為杜泰源，推薦證券商爲元大證券及富邦證券。鏵友益為全自動、半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI 機械視覺規劃、半導體品質檢驗的專業廠商。產品主要係應用於半導體 (IC 晶圓)、面板、封裝測試及印刷電路板 (PCB) 產業，鏵友益規劃生產加值設備，如 PCB 檢測將進一步提高層次到載板產品的檢測。

鏵友益目前股本爲 3 億元，本次上櫃辦理現金增資發行 3073 張，預計掛牌股本將提升至 3.31 億元。

鏵友益於發展初期即先以技術門檻較低之自動化設備切入市場，並成功銷售全自動包裝檢查設備給封測大廠，同時以原已具備之 LCD 面板及印刷電路板相關 AOI 技術能力，投入開發 AOI 領域之核心技術，包含巨量數據資料處理、演算法、AI、光學機電開發等，融合 3A 技術架構 (Automation 智能自動化客製開發光機電整合技術；AOI 機器視覺研發技術；AI 智能監控 AI 技術) 並逐步形成公司的技術優勢。

目前已掛牌 AOI 設備廠包括牧德 (3563-TW)、由田 (3455-TW) 等業者。