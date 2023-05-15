不待龍邦出招凍結 泰山：投資街口36億元等案早已進入實際執行階段

龍邦 (2514-TW) 與泰山 (1218-TW) 公司派的經營權戰火延燒中，龍邦方面對泰山擬投資 36 億元取得街口金融科技老股及增資新股 40.39% 股權、投資台中新廠建置 9.27 億元案進行反制，智慧財產及商業法院日前裁定，禁止泰山公司執行這兩項董事會決議，泰山晚間證實，在收到法院執行命令前，已進入投資案實際執行階段。

泰山發布訊息指出，對於這兩項投資事宜，智慧財產及商業法院目前僅有作出緊急處置於 7 日內有效的裁定，然智慧財產及商業法院目前尚未作成准予定暫時狀態處分裁定，本公司在此呼籲有心人士切勿以訛傳訛，恣意向外界傳達智慧財產及商業法院已准予定暫時狀態處分不實訊息，一切盼由智慧財產及商業法院作最終的認定。

泰山強調，泰山勢必會在定暫時狀態處分的審理程序，向法院強調 5 月 5 日董事會之召集程序或決議方法並無任何違法不當，並向法院強調保勝投資公司聲請定暫時狀態處分，顯係戕害全體股東權益。

泰山指出，泰山對於有心人士企圖以智慧財產及商業法院所下緊急處置裁定，逕予搬弄是非、危言聳聽，及企圖誤導經濟部、投資審議委員會之行徑不滿，泰山司相信行政機關必定能秉持依法行政之精神，公正、客觀的執行職務，維護人民權益，並確保民間企業致力於成長與經營努力，得以提昇全體股東之利益，及確保員工工作權。

泰山指出，5 月 5 日泰山召開董事會，決議通過之「股權投資案」、「增建包裝水廠案」，均為關乎本公司推廣增進消費客群、維持公司營運生產、提高生產量能之重大經營議案，與泰山全體股東權益息息相關。保勝投資公司於本公司持股僅占少數，卻恣意向法院聲請定暫時狀態處分、緊急處置，禁止本公司執行前述議案，顯係以少數股東意志影響其他多數股東權益，且使本公司前述重要議案因而停滯、延宕，並非全體股東所得樂見。