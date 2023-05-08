太陽能板有毒汙染土地？太陽光電產業協會嚴正駁斥

針對其他媒體近日提到太陽能板有劇毒不能碰、滴到土裡萬年化不掉等論述，台灣太陽光電產業協會今 (8) 日發聲明指出，言論自由是不可侵犯的原則，但在科學面前真理只有一個，強調流經太陽能板的水絕不會汙染土地。

協會表示，以台灣使用最多的矽晶太陽能板為例，受光面為玻璃和鋁框，與鋁門窗結構相似，且背光面為塑膠膜，材質也與防漏水的白色止洩帶相似，怎會有毒又滴到土裡？

協會強調，全球投入太陽能發電已 20 多年，包括德國、日本、中國到美國等國家都期望留給後世一個乾淨的地球，並在追求產業發展同時降低碳排，推動再生能源發展，也是全球現正努力擴大的新趨勢。

台灣太陽能產品製造外銷曾為世界第二，外銷德國、日本及美國都曾創造很好的佳績，近年在技術更成熟、品質更可靠下，台灣自己也開始使用太陽能，並讓產業為追求 RE100(企業承諾未來使用 100% 再生能源) 有更多的再生能源使用，近期台積電也與協會會員簽訂數百億度太陽能所發的電力，顯示太陽能對台灣產業發展的重要性。

協會重申，一個有眾多會員的產業中難免有瑕疵之處或錯誤行為，可能是無心之過，但接受監督、評論、鞭策才能讓我們產業更好，協會強調尊重言論自由但也相信科技，留給子孫更美好的世界是太陽能產業的責任。