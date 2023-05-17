美參院推翻太陽能板關稅豁免 拜登動用否決權

美國參議院和眾議院先前通過取消東南亞四國太陽能組件關稅豁免的決議，美國總統拜登週二 (16 日) 予以否決，促使太陽能類股走低。

景順太陽能 ETF (TAN-US) 週二下滑 2.34%，iShares 環球清潔能源 ETF (ICLN-US) 收低 2.08%、大全新能源 (DQ-US) 下跌 2.37%、晶科能源 (JKS-US) 收黑 1.18%、Sunnova Energy International (NOVA-US) 重挫 5.21%、太陽電力 (SPWR-US) 大跌 4.06%。

美國總統拜登去年免除柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的太陽能產品的關稅，有效期至 2024 年 6 月。拜登希望透過這些國家豁免關稅的待遇，在美國製造業加大產能，以保障實現氣候變化目標所需的國內項目的供應期間。

美國參議院和眾議院先前通過取消東南亞四國太陽能組件關稅豁免的決議 (圖：REUTERS/TPG)

由於調查發現該關稅豁免不僅損害美國太陽能業者，同時使其中國同業受益，國會兩院近期通過推翻其太陽能關稅豁免政策的立法。

拜登週二動用否決權，推翻該決議，他在最新聲明中表示，豁免太陽能板關稅將有助於確保美國擁有蓬勃發展的太陽能安裝業，準備將美製太陽能產品部署到全國各地的家庭、企業和社區。

拜登也表示，他不打算在關稅豁免期滿後延長豁免。

拜登否決該議案後，該決議預計將回到兩院再度進行投票，並且需要三分之二以上通過才能推翻拜登的否決權，進行立法，由於通過門檻過高，外界預期，美國將延續給予東南亞四國關稅豁免直到明年 6 月初。

美國商務部去年調查發現，部分太陽能面板製造商為規避美國對中國製商品課徵的關稅，把產品轉向這東南亞四國生產。這些國家生產的太陽能電池和組件約佔美國太陽能電池和組件進口總量的 80%。

國會議員認為，2 年的豁免期使生產商可規避美國貿易法，延長對美國業者不利的市場形勢。

作為立法發起人之一的民主黨眾議員 Dan Kildee 表示，他對拜登動用否決權感到失望。